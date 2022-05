La primera de la quinta de Vinicius: la 'Next Gen' del Real Madrid llega a la final de Champions

Cinco finales de la Champions League en nueve años muestran el dominio blanco de la última década en el fútbol europeo. Los Benzema, Modric o Marcelo están a un paso de hacer historia en este deporte, mientras que otros de sus compañeros viven lo que ellos años atrás: su primera final.

Solo hay nueve futbolistas del primer equipo del Real Madrid que no han estado antes en una final de Champions. La media de edad de este grupo de jugadores es de 23,5 años, siendo en su mayoría aquellos que están cogiendo el testigo de los veteranos que han marcado una época en el club. Al frente se podría decir que está Vinicius Jr. (21 años), por galones y por su proyección de estrella mundial.

El único que supera la treintena de años es Eden Hazard (31), que llegó al Chelsea el verano después de que ganara la Champions League en 2012 y se fue dos años antes de que los blues levantaran su segunda 'Orejona', en 2021. Si bien el belga no ha sido por culpa de las lesiones la estrella que se suponía que sería, el sábado podrá tener minutos en su primera final.

De los otros ocho, la mitad se espera que sean titulares. En defensa hay dos claros: Éder Militao (24) y Ferland Mendy (26). Los dos son indiscutibles en la zaga de Carlo Ancelotti junto a un Carvajal que lleva desde La Décima y a David Alaba y Thibaut Courtois, este en portería, que son los únicos del equipo que ya han estado en otras finales pero no con el Madrid.

Cada vez parece más claro que Fede Valverde (23) será el elegido por Ancelotti para completar su once en París. El uruguayo, en su cuarta temporada con el primer equipo, sigue ganando importancia en el equipo y es el complemento ideal para la CMK (Casemiro, Modric y Kroos).

Vinicius celebra un gol en el Santiago Bernabéu Europa Press

Por último, Vinicius jugará su primera final de Champions como la segunda mejor arma del Madrid por detrás de Benzema. En el año de su explosión definitiva (21 goles y 20 asistencias), el brasileño ya es un jugador temido por todos los rivales. Ser la estrella en un escenario como el del sábado le consagraría definitivamente.

Rodrygo y Camavinga, en la recámara

Aunque no serán titulares, Ancelotti sabe que Rodrygo Goes (21) y Eduardo Camavinga (19) serán importantes en la final. Ya lo fueron en las eliminatorias contra PSG, Chelsea y Manchester City y volverán a serlo contra el Liverpool en el Stade de France. Está claro que cada vez queda menos para ver a ambos asentados en el once del Real Madrid, pero su primera final será como armas 'secretas' del equipo.

Más difícil está para Andriy Lunin (23) y Luka Jovic (24), los últimos 'nuevos' del Real Madrid en una final de Champions. El portero ucraniano porque es imposible que juegue con Courtois delante y deberá tener paciencia para ocupar la portería merengue. El delantero serbio porque no cuajó con Zidane ni con Ancelotti y parece destinado a salir del club este verano.

El resto de la plantilla tiene experiencia de sobra en estas situaciones, un respaldo moral para los que se estrenan. Es lo que tiene compartir vestuario con el grupo que lideró la segunda era dorada del Real Madrid. El paso de testigo es aún más sencillo plantándose en otra final de Champions. El gen ganador está presente en la nueva generación de futbolistas del club de las 13 Copas de Europa. ¿Serán 14 desde el sábado?

