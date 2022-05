Hazard sigue soñando con el Real Madrid: "Empiezo de cero, pero con un importante nuevo arma"

Eden Hazard acepta el reto. El delantero belga se queda en el Real Madrid y está motivado para dar de sí lo que no ha podido ofrecer los últimos tres años. Así de contundente se ha mostrado en una entrevista con el medio de su país HLN, encarando la recta final hasta la final de Champions League de este sábado.

"¿Si me siento liberado después de la operación? La cirugía salió bien. Todo va bien en este momento. Estoy listo justo a tiempo para tener un papel en la final de la Champions League", aventuró Hazard en la entrevista. Llega al duelo contra el Liverpool habiendo disfrutado de 26 minutos en la penúltima jornada de La Liga contra el Cádiz.

Hazard explicó en la entrevista cómo ha sido su proceso de recuperación, más largo de lo habitual, ya que no había jugado desde el pasado 19 de febrero (seis minutos contra el Alavés): "No quería ir demasiado rápido como la última vez. El entrenador entendió mi situación, al igual que el cuerpo médico. Hemos trabajado bien. Ahora me siento muy bien", explicó.

Hazard y Benzema, en el entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Eden ha empezado a jugar después de que le fuera retirada la placa en el tobillo tras su última operación. Tras haber tenido continuidad también en la rutina de trabajo en Valdebebas, se siente preparado para lo que viene por delante.

"Ahora estoy empezando de cero, pero con un arma adicional importante: la operación que he querido realizar durante mucho tiempo. En mi cabeza estoy completamente libre otra vez, despreocupado. Ahora depende de mí mostrarme y trabajar duro todos los días. Y dar lo mejor de mí mismo, ya sea que juegue 5, 10 minutos o más".

Quiero mostrar a todos lo que puedo hacer. Siempre fue un sueño jugar en el Real Madrid y lo sigue siendo

Además, Hazard confirma lo que ya se sabía: se queda en el Real Madrid. Su mensaje es muy claro, ya que muestra que todavía tiene la ilusión de triunfar en el club blanco: "El entrenador sabe que todavía tengo contrato hasta 2024. Mis primeras tres temporadas en el Madrid no han ido bien, así que quiero mostrarles a todos lo que puedo hacer. A partir de este sábado. Siempre ha sido un sueño jugar en el Real. Y lo sigue siendo".

En cuanto a la final del sábado, la primera de Champions en su carrera, no se muestra nervioso: "No es diferente de lo normal. Hay mucha más atención mediática, pero en el campo siempre es lo mismo. ¿Y si voy a tirar el quinto penalti? Veremos. Primero a ver si llega a la tanda de penaltis", bromeó.

