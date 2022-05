Salah: "Después de lo que pasó en la final de 2018 y el pasado domingo, estoy muy motivado"

Después del 'Open Media Day' del Real Madrid, este miércoles le ha tocado el turno al Liverpool. Además de las declaraciones a los medios, por parte del equipo inglés, Mohamed Salah compareció en rueda de prensa. El delantero egipcio aseguró sentirse "muy motivado" de cara a esta nueva final contra el conjunto blanco tras lo sucedido en 2018.

Entonces el Real Madrid levantó La Decimotercera. El Liverpool ganó en 2019 la 'Orejona', pero los reds ven esta final de París 2022 como una particular venganza ante el trece veces campeón de Europa. Así lo verbalizó Salah: "Estoy muy motivado. Después de lo que pasó en 2018 y el pasado domingo, todo el mundo está motivado".

En aquella final de Kiev, 'Mo' tuvo que abandonar el campo antes de tiempo por lesión: "Fue el momento más difícil de mi carrera. Salir a los 13 minutos es lo que puede pasarle a un jugador. Cuando me enteré de que habíamos perdido dije: no podemos perder de esta manera. Pero al año siguiente la ganamos".

Mohamed Salah, en rueda de prensa de la Champions League Reuters

Esa derrota todavía duele en Anfield y es por eso por lo que suenan tambores de vendetta para los ingleses. Salah está confiado y también espera ser él el que decida la final de la Champions League 2021/2022. "Espero ser yo", respondió entre risas el internacional egipcio.

El delantero también fue preguntado por la derrota con Egipto en la pasada edición de la Copa África: "No he tenido tiempo de pensar en la Copa África. Sentí que había tres o cuatro trofeos que ganar y este domingo podemos hacerlo. Tenemos suerte. En mi mente, quise ser positivo".

Futuro

En cuanto a su futuro, Mohamed Salah ha sido relacionado con algunos clubes del Viejo Continente en los últimos meses. Por este motivo, se le preguntó por si acabará renovando con los de Merseyside. Sin embargo, el delantero no ha querido confirmar ni desmentir nada.

"En mi mente no me enfoco en un nuevo contrato. Solo estoy concentrado en ganar la Champions y agarrar el trofeo. No quiero hablar del contrato ahora, la temporada que viene estaré aquí seguramente", destacó 'Mo'. Por último, habló de Luis Díaz: "No habla en inglés. Lo está haciendo muy bien, es muy importante, y encima tenemos muchos jugadores que hablan en español".

