'UEFA Open Media Day' en directo | Ancelotti: "La final de Champions también puede ser una venganza para nosotros"

Peor momento antes de la final

"Para mí personalmente, el momento más complicado es la previa, las tres o cuatro horas antes. Te vienen pensamientos negativos, se acelera el corazón... pero todo pasa cuando empieza el partido. Esas horas antes no son fáciles. No hay un medicamento que puedas tomar para eso, hay que aguantar".

Ganar La Liga o la Champions

"Ganar siempre es difícil. Pero en una Liga tienes tiempo para fallar, en una Champions no. En La Liga lo puedes arreglar mientras que en la Champions, cuando llegan las eliminatorias no puedes perder. Es distinto".

Competir contra los clubes-estado

"Cada año la competencia en Europa va aumentando. Todos tienen el objetivo de ganar la Champions. Por eso jugar la final ya es un éxito. El hecho de que el Real Madrid va a jugar su quinta final en ocho años es algo muy grande. Ojalá se pueda ganar es Champions otra vez".

Rodrygo, titular en la final

"Rodrygo puede ser titular. Cuando ha salido ha metido gol y ha marcado la diferencia. Rodrygo me da preocupación por esto porque sé lo que puede hacer en cada momento. Es un partido que no es para once, es para muchos más jugadores. Los que entran siempre te cambian el partido en pocos minutos y ayudar al equipo. La alineación no me preocupa por eso".

Cómo está el vestuario

El vestuario está bien. Muchos de estos jugadores van a jugar su quinta final. Para mí va a ser la segunda con ellos. No tengo que enseñarles nada a estos jugadores. La previa va a ser como siempre, no va a haber nada especial.

Ganar otra Champions

"No me da vértigo que sea la cuarta. Sé que puedo ser el primero en hacerlo, pero nada más. En una final puede pasar de todo y esto no es lo más importante. Para la estadísticas es bueno, pero para mí lo más importante es el día a día. Cuando pare de entrenar seguramente sí sea importante, pero en este momento no me obsesiona".