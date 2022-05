Henderson: "Fue un momento duro perder contra el Real Madrid, pero hemos vuelto"

Antes de la celebración de la final de la Champions League han llegado los diferentes 'Open Media Day' de Real Madrid y Liverpool. El martes fue el turno de los blancos. Este miércoles el de los de Jürgen Klopp. Además del técnico alemán, en rueda de prensa comparecieron ante los medios de comunicación Mohamed Salah y Jordan Henderson.

El centrocampista del Liverpool recordó, como su compañero Salah, lo sucedido en la final de 2018. Entonces, los de Merseyside cayeron en Kiev. "Fue un momento duro perder contra el Madrid, pero hemos vuelto y ganar al año siguiente lo hizo más especial", afirmó Henderson.

Aquel encuentro lo marcó la temprana lesión del egipcio. A esto también se refirió Jordan Henderson: "Fue un momento difícil para él en un partido importante. Pero para mí, no necesitamos más motivaciones para ganar una final de la Champions League. Estamos preparados".

Jordan Henderson, en rueda de prensa de la Champions League Reuters

Las sensaciones ahora son buenas: "La actitud es buena, aunque no ganáramos el domingo. No puedo estar más orgulloso de los compañeros con esta temporada. Todo aquí es positivo". Aunque el centrocampista afirmó que la ganar la 'Orejona' no es una obsesión para ellos: "La queremos mucho. Tenemos una oportunidad increíble, Solo estoy enfocado en eso y no en si es una buena temporada".

París 2022

"Nunca sabes cuándo es la última oportunidad para ganar la Champions League. Las cosas van muy rápido y nunca sabes lo que va a pasar en el futuro. Cuando tienes la oportunidad, tienes que aprovecharlo. Físicamente, creo que ha sido la temporada más larga. Esta temporada, para mí, ha sido muy positiva. Es muy especial para mí", continuó explicando el internacional inglés.

Eso sí, destacó que en el vestuario del Liverpool piensan llevarse la 'Orejona' de vuelta a Anfield: "Espero que traigamos la Champions de París, pero va a ser muy duro y tenemos que dar todo lo que podamos. Ganar la Champions en Madrid fue el mejor momento de mi carrera. Fue muy emotivo para los chicos y para mí. Por eso, quiere sentir lo mismo ahora".

Por último, Henderson fue preguntado por qué emoticono utilizaría para definir la temporada 2021/2022 del Liverpool. "Si tenemos un emoji para definir la temporada, lo diremos después de la final", apuntó el centrocampista red. Una campaña en la que los de Klopp ya han conquistado la Copa de la Liga (EFL Cup) y la FA Cup.

