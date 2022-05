Mané: "¿Fichar por el Real Madrid? Contestaré después de la Champions"

Todo está preparado para que este sábado 28 de mayo se celebre la final de la Champions League 2021/2022. Este martes se celebró el tradicional 'Open Media Day' del Real Madrid, mientras que el miércoles ha sido el turno del Liverpool. Uno de los grandes protagonistas ha sido un Sadio Mané que ha jugado al despiste con su futuro.

En declaraciones para Football Daily, el delantero senegalés ha hablado de los rumores que le vinculan con el Real Madrid. Unas especulaciones que no son nuevas, ya que en los últimos años más de una vez se ha colocado su nombre en la órbita del club blanco. Mané ni ha desmentido ni ha confirmado qué va a pasar con su futuro.

"Contestaré a esa pregunta después de la final de la Champions. Si me quedo o no, lo diré después de la Champions", ha señalado Mané sobre su posible llegada al Santiago Bernabéu este verano. Una vez más ha repetido su mensaje, pero sin dar un 'no' rotundo a esta posibilidad de futuro para él.

"Buena pregunta, pero lo que quiero decir es que en este momento estoy completamente enfocado en la final de la Champions. Para mí y para los fanáticos del Liverpool, eso es lo más importante", ha agregado el actual campeón de la Copa África con Senegal.

Guiño antes de la final

Durante este 'Open Media Day', Sadio Mané también se ha referido a la pasada final de la Champions League que enfrentó a Real Madrid y Liverpool. Fue en Kiev en el año 2018. Entonces los blancos levantaron La Decimotercera gracias a los goles de Karim Benzema y Gareth Bale.

El africano ha afirmado ahora que el Real Madrid fue el justo vencedor de aquel duelo: "Han cambiado muchas cosas. La forma de jugar, la experiencia que tenemos, vamos mejorando. Ahora hay más calidad en el equipo. El Real Madrid fue mejor y se mereció ganar, pero el encuentro del sábado será diferente".

En este día tan especial para la familia red, Mohamed Salah también ha sido preguntado por su futuro. El egipcio tampoco ha querido confirmar si seguirá a largo plazo en Anfield: "En mi mente no me enfoco en un nuevo contrato. Solo estoy concentrado en ganar la Champions y agarrar el trofeo. No quiero hablar del contrato ahora, la temporada que viene estaré aquí seguramente".

