Tchouameni habla de su futuro entre Real Madrid, PSG y Liverpool: "Es bueno estar en esta situación"

El Real Madrid trabaja en el fichaje de Aurelien Tchouameni. El club blanco es el destino elegido por el pivote francés, pero también pujan con fuerza PSG y Liverpool. Son días importantes para conocer el futuro del joven futbolista de 22 años, que ha hablado en una entrevista en CNN Sport.

Tchouameni ha hablado mientras planea su futuro. Es consciente del interés que ha despertado en grandes clubes de Europa, pero lo asume con naturalidad: "Es gracioso. Con mis amigos Benoit (Badiashile) y Djibril (Sidibé), todas las mañanas me dicen: 'Ah, vas a este club'. Y al día siguiente, es otro club", contó en la entrevista.

Y añadió: "Pero es bueno estar en esta situación. Significa que estoy en un buena posición. He trabajado mucho para lograr esto, para que los mejores clubes me quieran. Lo más importante es ser bueno en los entrenamientos y en el próximo partido. Ya veremos, pero no es importante para mí".

Aurelien Tchouameni tras un partido con la selección francesa Europa Press

A Tchouameni le preguntaron sobre si prefería LaLiga o la Premier League, por el interés de Madrid y Liverpool, y no se quiso 'mojar': "Me gustan las dos cosas: puedo ver los partidos españoles y los ingleses. Es diferente jugar en España que en Inglaterra, pero al final, para mí, es sólo una cuestión de adaptación".

Entre otros temas, Tchouameni habló de la oportunidad que ha tenido de compartir vestuario con un veterano como Cesc Fàbregas: "Él es una leyenda del fútbol, así que cuando vine aquí, mi primera idea fue hacerle muchas preguntas: sus movimientos, cómo golpea el balón... Me ayuda mucho".

Si quiero ser grande, tengo que adaptarme para crecer como jugador

En la entrevista, el centrocampista francés dejó detalles que muestran cuál es su personalidad: "Soy una persona ambiciosa. Cada vez que hago algo... solo quiero ganar. Si quiero ser grande, tengo que adaptarme para encontrar algunas cosas que me permitan crecer como jugador".

"Cuando tenía 18 años y hacía un mal partido, mucha gente decía que no podía jugar en esta liga o que no tenía el nivel para ser bueno", contó. "Y yo decía: 'Vale, quizá estén equivocados o quizá no'. Es difícil pensar en eso porque eres muy joven, pero tienes que afrontarlo".

"Por eso trabajo con (un psicólogo deportivo) y me permite acoger las expectativas y saber que, digan lo que digan, yo sigo haciendo lo mío", concluyó.

[Más información: Radiografía a Tchouameni: el francés que da el 'sí' al Real Madrid tras el 'no' de Kylian Mbappé]

Sigue los temas que te interesan