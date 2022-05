El Mónaco avisa de una gran batalla por el fichaje de Tchouameni: "Vamos a ser muy agresivos"

Aurelien Tchouameni se ha convertido en uno de los jugadores de moda en el fútbol europeo. El mediocentro francés, convertido en la estrella del Mónaco a pesar de su juventud, es uno de los grandes deseados del mercado de fichajes que se abrirá en tan solo unas semanas.

En los últimos días se ha producido una circunstancia que pocos esperaban. Kylian Mbappé ha decidido quedarse en el PSG y no fichar por el Real Madrid. Por ello, el conjunto madridista está obligado a lanzarse al mercado en busca de nuevos nombres que refuercen la plantilla y den algo de ilusión a una afición que ha sufrido un importante bajón.

Por ello, el club blanco ya ha activado esta vía y estudia con seriedad la posibilidad de fichar al jugador. Los blancos están a la cabeza de la contratación del centrocampista junto al Liverpool. Sin embargo, la rivalidad entre los dos finalistas de la Champions no es la única protagonista en el entorno del mediocentro.

Aurelien Tchouameni celebra un gol con el Monaco Europa Press

Tal y como informa Mirror, hay otros clubes que están muy interesados en el jugador. La pelea crece en Inglaterra entre el Manchester United y el Chelsea. Pero el PSG no quiere perder su hueco en el mercado y también está tentando a un jugador que es muy del agrado de Kylian Mbappé precisamente.

Ante la posible batalla que se va a desencadenar por su fichaje, el director deportivo del AS Monaco, Paul Mitchell, advierte en declaraciones a RMC Sport que no lo van a poner nada fácil: "¿El destino de Tchouameni? Para ser honesto, no tengo preferencias. Como cada vez que vendes un jugador, es necesario que haya una compensación justa. El mercado es diferente cada año".

La importancia de Tchouameni

Mitchell recuerda que, a pesar de su juventud, Tchouameni ya es uno de los mejores del planeta en su posición: "Todo el mundo puede ver que Aurélien es un jugador top. Está en un club ambicioso con un dueño ambicioso". El director deportivo reconoce que no tiene "preferencia en lo que se refiere a venderlo" a uno u otro club, pero sí que van a ser "muy agresivos en los términos del acuerdo".

"Perder a un jugador tan increíblemente talentoso" sería muy duro para el Mónaco, aunque sabe que los equipos que pretenden al jugador tienen pocas opciones de éxito cuando salen a fichar. "Su mercado es normalmente reducido, sobre todo en esos clubes". "Reemplazarlo será increíblemente difícil, pero intentaremos incrementar la capacidad total del equipo".

Paul asegura que es "importante seguir construyendo el equipo y no solo centrarse en las individualidades que lo conforman. Tenemos un estilo de juego muy competitivo y para nosotros sería una señal de éxito construir la profundidad y la calidad del equipo entero porque también vamos a salir de la pretemporada con partidos que continuarán hasta la mitad de septiembre". El director deportivo del conjunto galo sabe que la baja del mediocentro será muy delicada para el equipo del Principado: "Por eso creo que reemplazar a Aurélien en este momento va a ser una tarea complicada, pero lo sería para cualquiera".

