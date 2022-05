Mbappé reconoce que tiene una conversación pendiente con Benzema: "Le explicaré mi decisión"

Kylian Mbappé se ha convertido en el hombre más buscado en los últimos días. Su decisión de no fichar por el Real Madrid y continuar en el PSG han supuesto un terremoto sin precedentes en el mundo del fútbol. Cuando todos daban por hecho que haría las maletas para poner rumbo a la capital de España, el jugador galo decidió dar un giro inesperado a su historia para terminar firmando su renovación.

Así pues, en las últimas semanas se gestó lo que sería su continuidad en la ciudad de París, en Francia y en la Ligue-1. Un hecho que ahora es real y que había sido anhelado por todos en el país vecino. De ahí que se produjeran sin freno presiones llegadas desde todos los frentes, incluidos personajes tan importantes como Emmanuel Macron o Nicolas Sarkozy.

Cuando todos los madridistas daban por hecho que Kylian Mbappé llegaría al club blanco para continuar con el proyecto ganador, les llegó la desilusión. Sin embargo, este sentimiento también caló dentro del vestuario donde sabían de la más que probable llegada de la estrella francesa. Y en especial había un jugador que contaba con ello más que ninguno, Karim Benzema.

Benzema y Mbappé celebran un gol con Francia REUTERS

El delantero francés del Real Madrid, amigo personal de Kylian, había puesto mucho de su parte para convencerle y hacer de puente entre el club y la estrella nacional. Se había convertido en el mejor agente dentro de una negociación que se alargó durante meses para nada. El club blanco tenía a Benzema como una pieza clave dentro del anhelo de que Mbappé vistiera de blanco el próximo curso.

Por ello, cuando todos se enteraron de que Mbappé no ficharía por el Real Madrid, Benzema incluido, decidieron manifestar su opinión a través de las redes sociales. El delantero subió varias fotos en las que mostraba su malestar y su enfado por la decisión de su amigo. Tanto es así que dio a entender que se sintió traicionado. Además, vino a dejar claro que el Real Madrid está por encima de todo, incluso de la decisión de Mbappé o de la tranquilidad del vestuario de la selección francesa.

Benzema no fue el único que se posicionó con este tema, ya que otros como Vinicius, Fede Valverde o Rodrygo también reivindicaron su amor por el Real Madrid. Para ellos esto está por encima del dinero o de cualquier tipo de oferta porque de verdad soñaban con jugar en el Santiago Bernabéu.

Fede Valverde, en un partido. AFP7 / Europa Press

Disculpas a Karim Benzema

Mbappé, en conversación con el diario MARCA, reconoce haber visto estas publicaciones y asume que tiene una conversación pendiente con quien todavía parece ser su amigo: "Sí, sí. Vi a varios jugadores del Real Madrid publicando cosas. Estos asuntos son así, no tengo nada que decir. Por supuesto, cuando vaya a la selección de Francia le explicaré a Karim por qué me he quedado en el PSG porque tenemos una buena relación".

El jugador del PSG, y que seguirá siéndolo al menos hasta el 2025, no parece preocupado porque esta decisión haya podido romper su amistad con Benzema. Cree que cuando puedan hablar y pueda explicarle por qué se ha decantado por esta opción, Karim lo terminará entendiendo. Esto será a partir del próximo sábado 28 cuando la selección francesa remota sus concentraciones.

