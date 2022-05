Nacho, el olvidado de Luis Enrique: cuando la final de Champions no es suficiente para la selección española

Luis Enrique ofreció este lunes una nueva lista de convocados para los próximos compromisos internacionales de la selección española. Como viene siendo habitual con el técnico asturiano, hubo ausencias sonadas y algunos nombres que muchos aficionados echaron en falta. Uno de los más repetidos ha sido el de Nacho Fernández.

El central del Real Madrid se ha llevado la palma junto con la falta de jugadores del Real Betis como Sergio Canales, Juanmi o Borja Iglesias. También ha generado sorpresa la no llamada de Raúl Albiol, ya que el central del Villarreal ha cuajado una gran temporada en el equipo de Unai Emery. El defensa ha sido un pilar importante de un conjunto que ha rozado la final de la Champions.

Sin embargo, en el caso del zaguero madridista, esa final sí se ha producido y él ha sido pieza clave de ese logro. Además, el protagonismo de Nacho en los esquemas de Carlo Ancelotti ha aumentado exponencialmente en la recta final del campeonato de Liga, siendo clave a la hora de retener un título que ya es el segundo de los madridistas este curso. Por eso, su ausencia ha llamado poderosamente la atención.

Un central de Champions

Nacho no partía como titular esta temporada en el Real Madrid. Por delante tenía a dos pesos pesados como Eder Militao y David Alaba. Sin embargo, la exigencia de una temporada tan larga han terminado provocando que el canterano tenga su momento. Y este lo ha aprovechado para brillar con luz propia. Además, lo ha hecho en la competición más difícil de todas, la Champions.

El defensa español ha sido clave en las tres grandes remontadas que el conjunto de Ancelotti ha llevado a cabo en sus últimos tres partidos en casa en el máximo torneo continental. En la vuelta ante el PSG fue titular y disputó los 90 minutos cuajando una gran actuación ante un equipo que tenía enfrente a Mbappé, Neymar y Messi.

En el partido de ida contra el Chelsea no fue titular, pero tuvo que salir tras la lesión de Eder Militao y el equipo no lo notó en defensa, ya que el español mantuvo perfectamente a raya a un jugador como Romelu Lukaku, una pesadilla para cualquier central del mundo. En la vuelta sí fue titular disputando el partido casi entero y volviendo a ser clave.

En la eliminatoria contra el Manchester City, Nacho disputó la segunda mitad en el Etihad, cuando el equipo mejoró defensivamente tras desprenderse de los problemas causados por un David Alaba que estaba tocado. Y en la vuelta, de nuevo titular para ayudar al equipo en su épica remontada. Nacho ha terminado la temporada disputando una gran cantidad de minutos por la lesión de Alaba y podría tener su cuota de protagonismo en la final de la Champions de París.

Sensaciones que le respaldan

Luis Enrique ha convocado a cuatro centrales en su lista: Pau Torres, Iñigo Martínez, Aymeric Laporte y Eric García. El primero ofrece pocas dudas, ya que ha vuelto a ser el mejor defensa español del curso. Quizás lo único destacable es que debería estar acompañado por su veterano de confianza en el Villarreal, Raúl Albiol. Sin embargo, con los otros tres hay más incógnitas.

Nacho ha rozado los 2500 minutos este curso y ha disputado un total de 42 partidos, la temporada con más presencias de toda su carrera junto con la 2017/2018. En aquella edición, el Real Madrid también jugó la final de Champions contra el Liverpool y la ganó. Esos números indican que ha jugado más partidos que Eric García e Iñigo Martínez.

La temporada del central del Athletic ha sido notable, pero la del defensa del FC Barcelona, como la de casi todo su equipo, ha sido pésima. Por eso no se entiende que siga siendo un fijo en las listas por delante de Nacho. Tampoco ha sido el año de Aymeric Laporte, muy lejos de su mejor nivel y que ha estado en todas las quinielas para abandonar el Manchester City este verano. Ha rendido muy por debajo del desempeño mostrado por su compañero Rubén Dias. Por ello, no se entiende que un jugador como Nacho no haya podido tener hueco en los planes de Luis Enrique.

La polivalencia de Nacho

Nacho Fernández es un jugador que aporta muchas cosas a un equipo. Lo primero experiencia y valía para grandes partidos, ya que su dilatada trayectoria en uno de los mejores Real Madrid de la historia le hace haber jugado en partidos trascendentales. No hay que olvidar que España, además de tener por delante la Nations League, se está preparando para una Copa del Mundo que arrancará en noviembre.

Pero además de ese talento y ese gran nivel que ha exhibido, Nacho es un jugador que ofrece una polivalencia que pocos pueden igualar. Este curso, sin ir más lejos, ha demostrado que puede rendir tanto de central como en cualquiera de los dos laterales. Eso, dentro de una lista, es un seguro de vida porque con una sola plaza permite cubrir tres gracias a su polivalencia. Pero a Luis Enrique no le ha valido ninguno de estos argumentos y ha vuelto a convertir a Nacho Fernández en su gran olvidado.

