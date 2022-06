Gnabry rechaza un ofertón para renovar y el Bayern se planta: vía libre para el Real Madrid

Serge Gnabry se sigue alejando del Bayern Múnich, con el que solo tiene un año de contrato. El delantero alemán está lejos de renovar su contrato y eso acerca al mismo ritmo su venta este mismo verano. El Real Madrid, como ya adelantó EL BERNABÉU, está atento a su situación.

Las opciones del Bayern de renovar a Gnabry se diluyen. El club bávaro lo ha intentado haciendo una potente propuesta económica, pero la respuesta del futbolista no ha sido positiva. Así lo ha revelado Bild, que informa del 'no' del alemán a un contrato por el que percibiría 19 millones de euros brutos por temporada.

Gnabry rechaza la oferta del Bayern y el club bávaro se planta. El Bayern, según el citado medio, no subirá más allá de esos 19 'kilos' y no pretende hacer ningún movimiento más al respecto. Tampoco hay nuevas conversaciones programadas entre ambas partes, por lo que su continuidad en Múnich es muy complicada.

El Bayern buscará la venta de Gnabry este verano para no arriesgarse a perderle gratis dentro de un año. No habrá 'caso Alaba', que se fue libre al Real Madrid el verano pasado, pero su situación recuerda a la de Toni Kroos en 2014. El centrocampista acabó vistiendo de blanco aquella vez, con una oferta a la baja para su traspaso (solo 25 millones) al quedarle únicamente una temporada de contrato.

Se trata de aprecio, es algo que tiene que ser mutuo Gnabry, sobre su futuro en el Bayern

Gnabry ya ha dejado claro en público que su futuro no depende del dinero. "Se trata de aprecio, es algo que tiene que ser mutuo", dijo el delantero esta semana desde la concentración de Alemania. "La cuestión no es el dinero, tal y como escribe la prensa siempre. Dentro de un club, hay muchas maneras diferentes de mostrar aprecio hacia los jugadores. Por ello, para nosotros, los jugadores, no todo gira en torno al dinero como se suele comentar", añadió.

El Bayern deberá buscar solución al asunto de Gnabry, mientras que el Real Madrid podría lanzarse a por su fichaje si se confirma la salida de Marco Asensio. El balear apunta a la Premier League. En el club bávaro, eso sí, priorizan resolver el futuro de Robert Lewandowski. El polaco ha entrado en rebeldía para ir al Barcelona, pero la situación financiera de la entidad culé lo dificulta todo.

