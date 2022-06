Gnabry, el gran error de Wenger: The Weeknd, la Champions League 2020 y el Real Madrid

El Real Madrid apunta cada vez de forma más decidida hacia la opción de mercado que ha abierto Serge Gnabry. El contrato con el Bayern Múnich expira en 2023 y el extremo no tiene prisa en tomar una decisión. Este talentoso futbolista de 26 años espera a que Robert Lewandowski y Sadio Mané aclaren sus futuros. Más allá de lo futbolístico, su parecido con el cantante de The Weeknd marca lo extradeportivo. De padre marfileño y madre alemana, es conocida su faceta solidaria a través de Common Goal.

Tras la sorprendente renovación de Kylian Mbappé por el PSG, el Real Madrid se ha lanzado a buscar un jugador de ataque que tenga gol y sea polivalente. Gnabry ya estaba en la cartera del equipo antes de que explotara el caso del jugador francés. Todo está en stand by, en estado de espera. De momento ha rechazado las ofertas de renovación, pero el Bayern no tira la toalla. Una vez resuelva el culebrón Lewandowski, se lanzará de forma más firme a por el alemán.

La más que posible llegada de Mané al Bayern hace que el conjunto bávaro se plantee vender al internacional alemán tras no haber alcanzado un acuerdo para la renovación de su contrato. No está muy contento con la entidad germana: "Te demuestran aprecio de muchas formas, por eso no todo gira en torno al dinero para nosotros, los jugadores". El delantero espera noticias y el Real Madrid tampoco tiene prisa en agilizar la operación.

La eterna promesa

El alemán saltó a la fama con solo 16 años, cuando Arsène Wenger le dio oportunidades en el primer equipo del Arsenal. Era una de las principales promesas del fútbol mundial e incluso superó una grave lesión de rodilla. De hecho, el equipo londinense le cuidó de forma especial para regresar a la acción tras su cesión en el West Brom. Antes del desenlace desagradable para los británicos, Gnabry brilló en el torneo de los Juegos Olímpicos de Rio.

Al no establecerse y vivir una cesión, decidió no renovar y el Werder Bremen le fichó por una cifra irrisoria. Wenger lo explicó en 2016: "No queríamos deshacernos de Gnabry, queríamos conservarlo. Pero estaba en el último año de su contrato. Estuvimos cerca de ampliar su contrato pero finalmente cambió de opinión y se fue. Pero creo que le enseñamos mucho y creo que si le preguntas, estaría de acuerdo con eso". Llegaría a la Bundesliga a cambio de cinco millones de euros.

Serge Gnabry, en un partido con el Bayern Múnich. AFP7 / Europa Press

Su gran desarrollo llamó la atención de los muniqueses, que pagaron en 2017 ocho millones. Tras una cesión de una temporada en el Hoffenheim, tocaba techo en la cima en 2020. Fue trascendental en la Champions League de ese año dando el salto de nivel definitivo para asentarse en la élite. Las semifinales que le permitieron a los muniqueses levantar el título tras el confinamiento tuvieron como protagonista a Gnabry.

El atacante teutón atesora velocidad, cambio de ritmo, desborde y un buen disparo. Gnabry pasó de ser una promesa que había caído en el limbo, medio olvidado como uno más en la nómina de un gigante continental, a marcar las diferencias en la Bundesliga. Después de varios años en Alemania, el delantero de misma nacionalidad parece dispuesto a salir. El Real Madrid sigue su pista.

Es otra opción de mercado como las que el Real Madrid ya ha aprovechado con David Alaba y Toni Kroos. El futbolista de 26 años ha llegado a un momento de madurez que ayuda a creer que está en condiciones de pedir un buen contrato. Habrá que ver si lo consigue en Alemania o en España.

[Más información: El Real Madrid afina su casting de delanteros: de Darwin Núñez a Nkunku, los nombres del mercado]

Sigue los temas que te interesan