La rectificación de Pjanic por su polémico mensaje tras el despido de Koeman

El despido de Ronald Koeman del FC Barcelona no ha sentado por igual a todos los que trabajaron cerca de él. Parte de la plantilla le ha mandado numerosos mensajes de agradecimiento por su labor. Otros han sido más comedidos y le han deseado suerte. Y hay casos como el de Pjanic en el que la polémica ha estado servida. El bosnio, que no tuvo buena relación con el neerlandés, tuvo que matizar un mensaje publicado.

El exjugador del FC Barcelona publicó una frase en sus redes sociales donde parecía decir algo como "aprende a cuando soltar la mierta". Sin embargo, no tardó en borrar el mensaje para publicar otro más extenso que confirmaba el error anterior. "En un mundo donde todos los ojos están pegados a la pantalla, es muy fácil malinterpretar a alguien y sacar las cosas de contexto", publicó Pjanic a la vista de la polémica surgida.

"A lo largo de mi carrera, nunca quise dañar a nadie a propósito, ni directa ni indirectamente. He crecido con el respeto de todos y trataré de seguir haciéndolo en todos los sentidos. Le deseo a Ronald Koeman la mejor de las suertes en su futuro. Seguiré centrándome en hacer lo mejor para mi equipo", concluyó. Una explicación que no ha pasado desapercibida y que ha hecho recordar la tensión que existió entre ambos.

La relación entre Pjanic y Koeman ya demostró no ser del todo buena durante su coincidencia en el FC Barcelona. El técnico no contó con él lo suficiente y tampoco le explicó las razones concretas por las que no le dio peso en el equipo. Algo que Pjanic nunca entendió y que, tras dejar el conjunto catalán, trasladó con dureza.

"He jugado en todas las posiciones, pero él nunca me vio en ninguna. No he tenido una posición clara. He estado realmente... a lo mejor podía entrar a veces cinco minutos, diez minutos... o calentar 45' y no jugar... Nunca pasé algo así. No era fácil", llegó a criticar Pjanic al poco de confirmarse su salida del Barça.

Tiempo después, y tras ese mensaje que él dice que fue casual, la polémica relación ha vuelto a estar de actualidad. Ninguno de los dos forma parte del Barça y, pese a la intención de Pjanic de poder jugar en el equipo catalán de nuevo, parece poco probable que se vaya a dar esa situación.

El adiós a Koeman

El técnico neerlandés no ha publicado ningún mensaje público de despedida. Koeman recibió la noticia de que era cesado en el avión de vuelta a Barcelona y apenas unos minutos después de haber realizado la que no sabía que era su última rueda de prensa como técnico blaugrana. Desde entonces, reina el silencio en el exentrenador.

Lo único que se ha conocido es que Koeman se ha negado a reducir la indemnización que le debe pagar el FC Barcelona. El club catalán ha intentado minimizar el impacto del despido, pero el neerlandés está seguro de que debe cobrar íntegramente lo que le quedaba de su contrarto hasta el final de la actual temporada.

