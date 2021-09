Pjanic estalla contra Koeman tras dejar el Barça: "Nunca pasé algo así; me faltó el respeto"

Pjanic ha dejado el FC Barcelona por la puerta de atrás y cargando contra la actitud de Ronald Koeman. El centrocampista, que llegó procedente de la Juventus hace un año, se marcha sin éxito y con mucha tensión con el entrenador azulgrana. El jugador, en sus primeras palabras tras firmar con el Besiktas, ha criticado la falta de comunicación y sinceridad del técnico holandés.

El centrocampista de 31 años ha asegurado que "el míster sí" le ha faltado al respeto, que no se "esperaba una situación así de complicada" en el Barça" y que "todavía" no sabe por qué Koeman no le daba minutos en el campo. "No sé todavía qué quería exactamente, no intentó explicarme cosas, o encontrar una solución. Era yo quien iba a preguntarle qué quería de mí, de esta posición", ha asegurado en una entrevista para el diario Marca.

Miralem Pjanic, en esta extensa explicación, destaca la dificultad para hablar con el entrenador para conocer sus sensaciones sobre su rendimiento. El bosnio asegura que su situación la vivieron más jugadores, aunque no da nombres, e indica que jamás se había encontrado un panorama similar. "Hubiera preferido que me dijeran las cosas directamente, pero es así. Ha sido una forma de comunicar muy extraña, es la primera vez que vivo esto", ha subrayado.

"Nunca he tenido problemas en ningún equipo, con ningún entrenador, creo que tengo muy buena relación con todos los entrenadores... No sé que pasó", ha advertido. Pjanic nunca encontró predisposición de Ronald Koeman ni entendió qué podía mejorar para ganarse minutos. He jugado en todas las posiciones, pero él nunca me vio en ninguna. No he tenido una posición clara. He estado realmente... a lo mejor podía entrar a veces cinco minutos, diez minutos... o calentar 45' y no jugar... Nunca pasé algo así. No era fácil", indica en la entrevista.

Puerta abierta

Por si fuera poco, Pjanic asegura que el holandés le dejó claro que si estaba bien lucharía "como todos" para tener protagonismo. Un escenario que no acabó dándose. Pese a todo, el veterano no se cierra la puerta a volver al Barça tras la cesión. "Yo tengo contrato, siempre he hablado muy bien del club, solo que no he tenido suerte con este entrenador. Pero el Barça siempre es el Barça", ha reconocido en Marca.

Pjanic jugará esta nueva temporada cedido en el Besiktas. Lo hará después de 30 partidos y algo más de 1.200 minutos con la camiseta del FC Barcelona. Además, habiéndose rebajado el salario para que el club catalán reduzca sus dificultades económicas. Su fichaje, que costó 60 millones (más la venta por 72 de Arthur a la Juventus), no ha terminado de la mejor manera. El futuro determinará si Pjanic tiene hueco en el Barça, si es Koeman quien sigue o si ninguno se reencuentra con los colores azulgrana.

