Enrique Cerezo y su curioso recibimiento a Griezmann: "Entendería los pitos de la afición"

Enrique Cerezo no tenía intención de crear un nuevo incendio entre la afición del Atlético de Madrid y Antoine Griezmann, pero no parece haber elegido las palabras más correctas para hablar de su vuelta, ya que el presidente de la entidad colchonera asegura que entendería los pitos a su nueva estrella: "¿Que si entendería los pitos? Lo entendería". Aún así, quiso matizar: "Pero lo que quiero decir es que no vamos a adelantar nada con esto".

El presidente del club rojiblanco ha pasado por los micrófonos del programa El Larguero de la Cadena SER para hablar de cómo se gestó esa famosa operación a tres bandas, con cuatro clubes implicados, tres jugadores buscando un nuevo futuro y LaLiga metiendo prisa por el cierre del mercado.

Una odisea de final de ventana de fichajes en un verano que ha sido especialmente positivo para los rojiblancos con llegadas como las de Rodrigo de Paul o Matheus Cunha y a la que a última hora se unió esa cesión por dos temporadas de Antoine Griezmann, que regresa procedente del FC Barcelona.

Enrique Cerezo, durante la celebración del título de Liga del Atlético de Madrid EFE

Todo se desencadenó con la salida de Saúl Ñíguez del propio Atleti en dirección a Londres y a la Premier League para jugar en el Chelsea. Cuando esa operación recibió el visto bueno de todas las partes, en el club colchonero se lanzaron a intentar la vía de Griezmann, ya que el Barça estaba deseando soltarlo para aligerar masa salarial y poder fichar así a Luuk de Jong con el que completaron su delantera.

"Ha sido una carambola a tres bandas y hemos tenido la suerte de contar con Griezmann los dos próximos años. No contábamos con lo de Griezmann, pero tampoco sabíamos si iba a salir Saúl. No he podido hablar todavía con él porque estaba en Francia". Así explicaba el propio Enrique Cerezo cómo se produjo una operación rocambolesca y que terminó agitando el final de un mercado que ya de por sí había sido histórico.

Los pitos a Griezmann

Cerezo sabe que la llegada de Griezmann no será nada fácil, ya que mucha parte de la afición colchonera le estará esperando: "Se marchó de una forma extraña, pero ha demostrado que estaba loco por volver al Atlético de Madrid. Hay aficionados que no les gustará, pero hay otros que estábamos encantados con su vuelta y al final lo importante es el rendimiento y tener la mejor plantilla".

Yuri junto a Griezmann EFE

"Ha venido en unas condiciones extraordinarias para nosotros y eso demuestra las ganas que tenía de jugar aquí. ¿Que si entendería los pitos? Lo entendería, pero lo que quiero decir es que no vamos a adelantar nada con esto. Cuando se marchó lo único que dije fue que en Barcelona le quieran lo mismo que aquí".

Por último, Cerezo quiso sacar pecho del trabajo hecho en este mercado y en los últimos años para crear una gran plantilla que les pone a la cabeza de España y de Europa: "Sobre el papel es el proyecto más importante en cuanto a los jugadores, pero cada temporada la hemos afrontado con interés y emoción. Una de las metas que nos debemos proponer es llegar a cuartos de final. Todo el mundo dice que tenemos la mejor plantilla pues habrá que competir por todo. Tenemos una magnífica plantilla y un magnífico entrenador que nos ha dado 10 años de triunfos".

