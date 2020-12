Pjanic estalla contra Koeman: "Quiero jugar más, no entiendo el porqué de mi situación"

El FC Barcelona sale a fuego diario. El club es una ruina absoluta a nivel institucional y la carrera por alcanzar la presidencia puede hacer que se debilite aun más. La posición preferencia de tomar el mando puede hacer que muchos empiecen a mercadear con la posibilidad de ser ellos los dueños de la situación, así como la posibilidad de hablar de posibles fichajes y ventas que puedan debilitar aun más a la plantilla.

Con la herida de la derrota ante el Cádiz aun fresca, ha surgido una nueva polémica dentro del vestuario del Barça y que ha llegado por parte de uno de los jugadores más importantes de la plantilla, el gran fichaje del pasado verano. Miralem Pjanic está harto de su situación y solo ha tardado unos meses en quejarse del trato que está recibiendo.

El exjugador de la Juventus de Turín ha lanzado un ataque a Ronald Koeman y no ha esperado ni siquiera al nuevo año para ver si su situación mejoraba. La realidad es que el bosnio está jugando realmente poco después de las grandes expectativas que había dejado su fichaje. Era la llegada de un auténtico 'jugón', el cerebro de la Juve en los últimos años y un auténtico mago del balón parado.

Miralem Pjanic y Ronald Koeman, durante el partido ante el Sevilla EFE

Sin embargo, esas no parecen ser credenciales suficientes para un Ronald Koeman que tiene muy poco presente a Pjanic en sus planes. En la actual plantilla, es uno de los jugadores que menos protagonismo tienen ya que ha disputado solo el 40% de los minutos que se llevan jugados hasta ahora. Especialmente en LaLiga, la participación del centrocampista ha sido realmente escasa con 170 minutos, lo equivalente a menos de dos partidos completos.

Desde su llegada al Barça, solo ha jugado los 90 minutos en dos partidos de toda la temporada, en la victoria en Champions frente a su exequipo y en el último compromiso europeo ante el Ferencvaros, con casi todo ya resuelto para los culés. Además, hasta el momento solo ha recibido la oportunidad de ser titular en 6 partidos, solo uno de ellos fue en LaLiga, en la derrota frente al Atlético de Madrid. En El Clásico, por ejemplo, no disputó ni un solo minuto.

Por eso, Pjanic ha estallado por una situación que le tiene profundamente molesto. En declaraciones a La Gazzetta dello Sport ha asegurado que no entiende nada: "Sí, quiero jugar más, eso es lo que quiero. Honestamente, ni siquiera entiendo el porqué de esta situación. Está claro que quiero jugar mucho más. Sé que puedo dar mucho, y cuando el entrenador me ha dado la opción, siempre he respondido. Lo hice bien, hice buenos partidos. Más que eso, no sé qué puedo hacer. Estoy entrenando, estoy listo".

"Es evidente al cien por cien. No estoy satisfecho y no puedo estarlo, en mi carrera nunca he aceptado la idea de no jugar y ni siquiera lo hago ahora. Ya veremos, estoy listo, me entreno bien y espero, no puedo hacer otra cosa. Es una situación muy delicada que no me conviene".

Miralem Pjanic, en un partido del Barcelona. Foto: Instagram (@miralem_pjanic)

Neymar y Messi

Pjanic aprovechó también para dar su opinión acerca de diferentes temas de la actualidad del club. Uno de ellos fue la posible llegada de Neymar y su relación con Messi, apuntando que "son amigos y se divirtieron mucho jugando juntos. ¡Espero que venga Neymar! No sé qué va a pasar, ya veremos".

Además, opinó también sobre la situación del club y el cambio radical que darán los salarios de todos los jugadores: "Cada club tiene sus problemas y los jugadores ya no pueden reclamar los mismos sueldos que antes, las cosas han cambiado. Como jugador hay que adaptarse y aceptar la situación".

"Los clubes están en dificultades, el fútbol está en dificultades. El Barcelona está en dificultades como muchos otros equipos, pero sigue siendo un club que quiere ganarlo todo así que no hay excusas, solo hay que seguir adelante. A nivel institucional habrá elecciones, veremos quién llega, pero no es algo que nos deba condicionar: solo tenemos que jugar e intentar sumar tantos puntos como sea posible".

