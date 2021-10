Thuram, sobre parar el racismo: "Depende de los jugadores blancos no seguir los partidos"

Lilian Thuram se retiró del mundo del fútbol en 2008 cuando tenía 36 años. Ahora, además de seguir de cerca el sector que tantas alegrías le dio, ha escrito un libro. El objetivo de este no es otro que acabar con las actitudes racistas, especialmente aquellas que se siguen produciendo durante partidos y competiciones en todas las partes del mundo. El exjugador, en la presentación de su obra, ha asegurado que está en manos de los jugadores blancos fortalecer la campaña contra el racismo.

"Muy a menudo se pregunta a los jugadores que son objeto de racismo: '¿Qué debemos hacer al respecto?' Eso es muy hipócrita porque sugiere que les corresponde a ellos encontrar soluciones como si fueran el problema", ha criticado en una entrevista parar The Guardian. "Corresponde a los jugadores blancos, que suelen ser mayoría, negarse a seguir jugando. Entonces el poder se verá obligado a tomar medidas. Porque si no, su negocio se resentirá", ha indicado.

El exjugador, que pasó por equipos como Monaco, Parma, Juventus y FC Barcelona, insiste en que son los jugadores blancos los que más deben aportar en la campaña contra el racismo. "'Si vamos a hablar de racismo, es con los blancos con los que tenemos que hablar'", es lo que dice su libro según el propio Thuram. "Es como con el sexismo, las personas que necesitan ser educadas son los hombres y los niños".

Lilian Thuram durante un acto Reuters

"Lo que trato de decir es: 'Sí, hay racismo: ¿por qué? ¿Y por qué decimos que hay gente blanca y gente no blanca? Si no conoces las razones, no podrás entender por qué existen los prejuicios. La gente debe conocer la historia de la racialización del mundo", ha explicado durante la entrevista.

Por ello, el jugador ha puesto en valor el gesto que comenzó y que se mantiene en la Premier League donde muchos jugadores se arrodillan antes del partido como muestra de rechazo a este tipo de actitudes. "Es muy importante que los jugadores sigan arrodillándose antes de los partidos, para condenar las injusticias que afectan a la gente de color", ha aplaudido.

Este gesto, sin embargo, ha ido perdiendo fuelle. Ya durante la Eurocopa hubo muchas selecciones que no lo realizaron, como por ejemplo la española. Pero, además, incluso en la Premier League hay jugadores que han decidido cambiar el gesto para no tener que arrodillarse. Es el caso de Marcos Alonso, que se convirtió en protagonista tras romper con ese ritual.

El racismo sigue vigente

Las palabras de Thuram se producen poco después de los incidentes del Camp Nou que ya han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía. Vinicius Jr., durante el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid, recibió gritos como "macaco" por parte de un aficionado blaugrana. LaLiga ya ha condenado los hechos y ha anunciado medidas legales contra dicho hincha. Además, ha captado muchos otros insultos que también serán investigados.

Sin embargo, fue la temporada pasada cuando más impacto tuvo el racismo en LaLiga. El 'caso Diakhaby' desató una oleada de campañas para fomentar la lucha contra esta lacra. El jugador del Valencia había denunciado un "negro de mierda" de Juan Cala, defensa del Cádiz. Tras una ardua investigación, no se pudo demostrar que el zaguero español hubiera realizado dichos ataques verbales.

