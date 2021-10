Agnelli responde a la UEFA por la Superliga: "El mérito deportivo se perdió con la Champions en 1991"

Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de Turín siguen respaldando de forma tajante la creación de la Superliga Europea. El club italiano, único de su país que se mantuvo tras firmar el acuerdo fundacional, ha vuelto a mostrar su compromiso con el proyecto pese a las críticas y presiones recibidas de parte de la UEFA. Andrea Agnelli, presidente de la entidad, ha asegurado ante los accionistas que trabajará "de forma leal" para cambiar el sistema del fútbol actual.

"Es increíble que cualquier intento de reformar la industria del fútbol siempre se deja de lado porque los interlocutores y los jugadores son heterogéneos. El gobierno actual no permite que nadie tome el liderazgo", ha indicado sobre la UEFA, principal organizadora de los torneos en Europa y con la que Agnelli no guarda buena relación tras sus choques con Aleksander Ceferin, presidente del organismo.

"Trabajé de forma leal para cambiar un sistema que no protege a los inversores y que no respeta la meritocracia deportiva. Solo piensen cuántos campeones de sus naciones no participan en la Champions League", ha subrayado Agnelli, que ha replicado a los que acusan a la Superliga de atentar contra el mérito deportivo. Según el dirigente, desde 1991 que nació la Champions no se respeta la igualdad entre todos los clubes de todo el continente.

Andrea Agnelli: "El nacimiento de la Superliga fue la realización, no solo de 3 sino de 12 clubes, de que la estructura del fútbol actual se niega al cambio para mantener una clase política que no arriesga pero que pretende decidir y cosechar." — JuventusFC (@juventusfces) October 29, 2021

"Ahora se grita en defensa del mérito deportivo, pero este mundo -el del fútbol- lo abandonó allá por 1991, con el nacimiento de la Champions League, cuando se decidió que el cuarto clasificado de un país tendría más derechos que el campeón de otro", ha defendido Andrea Agnelli ante los accionistas de la Juventus de Turín.

El presidente de la Juventus, además, reafirmó su postura sobre la Superliga. "El nacimiento de la Superliga fue la realización, no solo de tres sino de 12 clubes, de que la estructura del fútbol actual se niega al cambio para mantener una clase política que no arriesga pero que pretende decidir y hacer caja", ha criticado el representante del club italiano.

Cambio de formato

"No quiero rendirme y no voy a rendirme: el sistema necesita un cambio y la Juventus quiere ser parte de él. Es un cambio que requiere diálogo con todos", ha sentenciado respecto al proyecto de la Superliga Europea. La Juventus, así, vuelve a mostrar su intención de impulsar la nueva competición y refuerza su plan con Real Madrid y FC Barcelona.

Cabe recordar que el asunto sigue en manos de los tribunales, aunque los últimos triunfos legales han sido para los tres clubes fundadores. La UEFA tuvo que retirar todas las sanciones impuestas y, pese a las amenazas de dejar fuera de la Champions a los tres clubes implicados, acabaron aceptando su inscripción en la competición continental. El proyecto de la Superliga variará para obtener más apoyos, pero sigue decidido a hacerse realidad.

