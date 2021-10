Quién es Albert Capellas, el candidato que sonó para entrenador del Barça con alma de youtuber

El terremoto que ha estallado en Can Barça tras la derrota contra el Rayo Vallecano ha sido tremebundo. Joan Laporta se ha hartado del mal rumbo del equipo y lo que parecía imposible ahora es una realidad. Antes incluso de regresar a Barcelona procedentes del Municipal de Vallecas, decidió poner fin a la aventura de Ronald Koeman en el Barça.

La situación era insostenible por muchos motivos, pero especialmente por unos aspectos deportivos que traían a la directiva culé de cabeza. Había una realidad que imperaba sobre el resto y es la necesidad de sentir un cambio de rumbo para poder cortar una hemorragia de malos resultados y de malas sensaciones que amenaza el futuro del club.

En estos momentos, el equipo azulgrana no lo tiene fácil para avanzar a los octavos de la Champions League y se encuentra fuera de las competiciones europeas en La Liga. Dos objetivos vitales y necesarios, no solo por la importancia deportiva, sino también por la económica. El club, desde el punto de vista financiero, no se puede permitir un descalabro así porque ampliaría su catarsis monetaria.

Ronald Koeman, tras la derrota del Barça en Vallecas Reuters

Por ello, tras la derrota cosechada en Madrid con ese gran gol de Radamel Falcao, el Barça ha destituido a Ronald Koeman y ya se prepara para dar comienzo a una nueva etapa. El conjunto azulgrana tiene muy avanzado el fichaje de Xavi Hernández, que hasta ahora militaba en el Al-Sadd de Qatar. Sin embargo, hasta que el exjugador pueda llegar de manera oficial, es necesario que alguien se haga cargo del banquillo.

Nada más salir a la luz la destitución de Koeman, que se hizo pública y notoria antes que oficial en otro lamentable espectáculo nocturno del Barça con avión incluido, aunque esta vez no le dejaron en tierra como le sucedió al jugador de baloncesto Thomas Heurtel en Estambul, surgió el nombre de Sergi Barjuan. Aunque en el club son partidarios de que el técnico del filial no abandone su actual puesto para no trastocar la actualidad del segundo equipo, finalmente ha sido el elegido.

No obstante, había surgido un nuevo nombre que tenía muchas posibilidades de ponerse al frente del equipo azulgrana. Se trata de Albert Capellas, quien incluso podía dirigir el entrenamiento del Barça de esta misma tarde, el cual ha sido atrasado al estar programado para la mañana de este jueves. Pero la bomba había estallado y se necesitaba tiempo para recomponer el castillo.

Quién es Albert Capellas

Capellas se encontraba ante la gran oportunidad de su carrera a sus 54 años al recibir todo el calor de los focos, aunque fuera de manera provisional y sin saber cuánto tiempo le duraría esa supuesta nueva etapa. Para conocer a Albert es necesario mirar al escudo del Barça, ya que se define como una persona de club y amante del estilo cruyffista. De hecho, por eso fue recuperado por Joan Laporta para el organigrama del club tras su regreso.

Después de una primera etapa que duró desde 1999 hasta 2010, Laporta recuperó la figura de Albert para situarle como coordinador del fútbol base de la cantera. Su labor no era otra que intentar rescatar el famoso 'ADN Barça'. Y ahora le llega la oportunidad de sentarse en el banquillo después de una experiencia muy discreta.

Capellas comenzó como ayudante en el Gavá y tras su salida del Camp Nou en 2010, pasó por las áreas deportivas del Vitesse, el Maccabi Tel Aviv, el Borussia Dortmund, el Brondby y el Chongqing Dangdai Lifan de la Superliga china, club en el que fue ayudante de Jordi Cruyff, una etapa que le sirvió para empaparse aún más de la filosofía dejada por Johan.

Antes de regresar al Barça, Albert era el técnico de la selección sub21 de Dinamarca, por lo que se esperaba de él un entrenador que apostara y mucho por los chicos jóvenes de la cantera, a los cuales conoce bien. En caso de que su etapa se alargara más allá del duelo contra el Alavés de este fin de semana y de que se estuviera en el banquillo en los duelos de Champions contra el Dinamo de Kiev y de Liga contra el Celta, los Gavi, Nico y compañía tendrán un gran valedor en su figura.

Albert Capellas durante un entrenamiento en el Borussia Dortmund

Además de su pasión por el fútbol y de su experiencia en diferentes áreas deportivas de clubes repartidos por todo el mundo, Albert tiene otra faceta muy curiosa, y es la de creador de contenido en la red social YouTube.

Capellas es un adaptado a los nuevos tiempos y a los nuevos conceptos que protagonizan el mundo actual y se ha creado para sí mismo su propio personaje como youtuber con su canal Cruyff Football, donde realiza diferentes análisis personales y habla sobre táctica y claves del fútbol, lo cual después plasma también en su propia página web. Así es Albert Capellas, el candidato que sonó durante unas horas para ser el entrenador interino del Barça hasta la más que probable llegada de Xavi Hernández.

