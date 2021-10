El CF Intercity hace historia: primer club español que cotiza en bolsa

El CF Intercity ha hecho historia en el fútbol español. Este conjunto de San Juan, en Alicante, se ha convertido en el primero en iniciar su cotización en bolsa. A pesar de que pertenece a la 2ªRFEF, este club alicantino ha dado un paso al que no se habían atrevido ni siquiera otros grandes del balompié nacional.

Este club español ha elegido el BME Growth, el mercado para empresas en crecimiento, para debutar con un paquete accionarial valorado en 5,56 millones de euros y con unidades por valor de 1,20 euros cada una. Este pequeño equipo alicantino fue creado en el año 2017 y ha encadenado tres ascensos consecutivos en solo cuatro años de existencia hasta llegar a la segunda división de lo que antes era conocido como 2ªB.

"Nos sentimos como futbolistas que van a jugar un 'playoff' de ascenso. Es un ascenso de categoría a nivel de transparencia, un camino nuevo para accionistas y aficionados al fútbol". Estas han sido las palabras con las que su, Salvador Martí, ha descrito este gran avance registrado con un acto en la Bolsa de Madrid con su protocolario toque de campana.

Con esta nueva medida, el conjunto alicantino permite desde este viernes a cualquier inversor participar en su capital. "El club se crea con el objetivo de crecer sin deuda. Creemos que el capital es muchísimo más barato que la deuda y genera menos riesgos". El CF Intercity cuenta entre sus asesores con el exfutbolista del Atlético de Madrid y la selección española Juanfran Torres.

Martí ha señalado que "dependiendo de la financiación que consigamos en bolsa queremos construir un estadio en propiedad y una ciudad deportiva". El objetivo del equipo no es otro que ascender este año a la 1ªRFEF y estudiar su posible llegada a la élite del fútbol español si consiguen consolidarse en las divisiones profesionales.

De esta forma, el CF Intercity forma parte ahora del BME Growth, un mercado anteriormente conocido como Mercado Alternativo Bursátil (MAB), y que está ideado para facilitar el salto a los mercados a pequeñas y medianas empresas para las que el mercado continuo queda muy lejos. Con este paso, obtienen financiación y liquidez de manera sencilla y rápida, así como mayor publicidad para sus negocios.



Uno más en Europa

El equipo alicantino se establece como el primer club español que se adentra el universo bursátil, algo que es mucho más frecuente en Europa, donde grandes equipos como el Manchester United, el Borussia Dortmund, la Juventus, el Olympique de Lyon, el Benfica o el Ajax ya están cotizados.

Además, desde el Intercity, y desde todos los clubes que funcionan de esta forma, se explica que la gestión del club no queda en manos aleatorias de quien quiera comprar las acciones, ya que el grupo empresarial o fundación que controla el manejo del club puede mantener un porcentaje mayoritario de las acciones para no perder el rumbo de la entidad.

Por su parte, Salvador Martí ha asegurado que no cree que cada vez más equipos se sumen a su nuevo formato: "No lo creo, estoy seguro de que es una cuestión que tardará cada vez menos tiempo. Los socios y los accionistas quieren cada vez más transparencia y esto es un camino para la financiación de todos los clubes de fútbol".

En el acto en Madrid también ha estado presente Albert Soler, director general del Consejo Superior de Deportes: "Hoy se marca una diferencia entre lo que ha sido la forma clásica de entender la organización del deporte y lo que puede venir por delante. Es un cambio de modelo, no solo la salida a bolsa de un club de fútbol, sino que otros deportes pueden acabar siguiendo vuestro ejemplo, y el hecho de ser un club no conocido nacionalmente aún os da más mérito. Eso es señal de buena gestión, no solo económica, sino también deportiva y eso no es nada fácil. Los que conocemos el mundo del deporte sabemos que eso no es una casualidad".

