Laporta: "Tengo buenas referencias de Xavi, hemos hablado mucho estos meses del Barça"

Joan Laporta ya ha tomado sus primeras decisiones al frente del FC Barcelona tras la destitución de Ronald Koeman. El presidente del Barça, que sigue a la espera de cerrar al técnico definitivo para su proyecto, ha situado a Sergi Barjuan como entrenador interino del club azulgrana.

Una solución provisional para ganar tiempo antes de cerrar el fichaje del que será el entrenador hasta el final de temporada. Todos los caminos apuntan hacia Xavi Hernández, pero lo cierto es que las negociaciones con el todavía técnico del Al-Sadd no ha terminado y por lo tanto, era necesario situar a alguien al frente del equipo.

Sergi ya dirigió en la jornada de este jueves su primer entrenamiento como primer entrenador del Barça y este viernes ha sido el día elegido para presentarse en sociedad ante los medios. Barjuan comparece en rueda de prensa junto a Joan Laporta en la previa del choque liguero frente al Alavés para analizar la actualidad del club.

Mensaje de presentación de Laporta

"Buenos días a todos. Como presidente del club quiero comunicaros que Sergi Barjuan dejará temporalmente el filial para ser el entrenador del Barça. Así mismo valoramos mucho su decisión. Es un hombre de club y tiene la experiencia para hacer este trabajo. Tiene toda la confianza para asumir este complejo reto. Todo esto está motivado por la destitución de Ronald Koeman".

"Le estamos muy agradecido a Koeman porque asumió la dirección técnica del Barça en un momento de máxima dificultad. Es un hombre de club, un grande del Barça que estará por siempre en nuestra memoria. Se lleva una Copa del Rey en su palmarés como técnico del Barça. Si no ha seguido más tiempo es porque los resultados han hecho la situación insostenible. Ante esta situación, se podía provocar una merma de nuestras aspiraciones de ganar de títulos esta temporada. Estamos vivos Liga y Champions y la Copa no ha empezado. Sergi estará en el banquillo hasta que cerremos al nuevo entrenador, pero me reservo los avances en ese tema".

El nuevo técnico

"Estamos centrados en el corto-medio plazo. Tenemos a Sergi asumiendo la dirección técnica. Es un hombre que conoce a la casa y al sistema. Es un hombre que ha estado en uno de los mejores equipos de la historia del Barça. Sabe lo que nos gusta, tanto a la directiva como a los aficionados. Los resultados no han acompañado a Koeman, pero nuestro filosofía es clara, como lo es nuestra manera de jugar. Sergi conoce a la plantilla a fondo y podrá trabajar con ella con total normalidad. Desde la dirección de fútbol se trabaja con opciones para fichar al técnico. Cuando se produzca queremos que se haga sin prisas porque no son buenas consejeras en este tipo de decisiones".

Negociación con Xavi Hernández

"Mantendré la reserva de las opciones que tenemos porque eso podría perjudicar a las operaciones que tenemos en mente".

Rescisión del contrato de Koeman

"La relación con Koeman está bien. Se lo comunicamos con todo el respeto. Entiendo que ha visto nuestro esfuerzo para dar un margen de confianza, pero la situación era insostenible. Para terminar su rescisión todo va bien, respeteraemos los derechos de las partes y que todos quedemos satifechos".

Opinión sobre Xavi

"Está en un proceso interesante. Tengo buenas referencias de él de personas allegadas que le conocen bien. Hablo con él muy a menudo. Hace unos meses que le dimos este margen a Koeman para que pudiera recuperar a algunos lesionados. Con Xavi he hablado en este tiempo, conozco su opinión, pero hablamos como dos personas que nos apreciamos. Mi opinión es muy buena".

Xavi Hernández durante una rueda de prensa del Al-Sadd Al-Sadd

Partidos importantes

"El partido importante que tenemos es el Alavés este sábado a las 21:00 horas de la noche. Para todos es importantísimo. Pienso que estamos aún enganchados a La Liga. Es una temporada con sorpresa, si no hubieramos pinchados estaríamos mejor, pero la temporada está abierta. Tenemos confianza".

Entrenador en el parón

"Llegue para el parón, antes o después, el equipo si se han de hacer refuerzos será en el mercado de invierno. Tenemos un margen de actuación limitada aunque hemos ganado margen salarial. Las decisiones deportivas acaban imponiéndose ante la situación económica aunque sea complicada. El tema de reforzar del equipo pues hay que debatirlo, aquí está Sergi que conoce muy bien también el segundo equipo. Cuando venga el nuevo entrenador ya lo hablaremos con él también. Las circunstancias son las que son. Si lo analizamos con detenimiento, el equipo debería haber sido más competitivo y hay que sacar más rendimiento".

La caída del equipo

"Es opinable. Posiblemente llega tarde. Hay unas circunstancias que me llevaron a tomar esta decisión. A toro pasado siempre es más fácil. Creímos que Koeman se merecía un margen de confianza y poder recuperar a los lesionados. Era una manera de motivar a todos. Yo también me he preguntado si teníamos que haber tomado decisiones antes. Si lo analizo fríamente ganamos al Dinamo y al Valencia. Yo asumo la culpa de eso. Después los resultados no han sido buenos y corríamos el riesgo de desengancharnos de todo".

Primer objetivo de Sergi

"En primer lugar quiero dar las gracias al club. En segundo lugar un abrazo muy fuerte a Koeman, hemos trabajo codo con codo. En el fútbol hay poco margen de trabajo. Hoy mismo hemos trabajo para de alguna forma intentar mejorar e imponer criterios que sean útiles para mañana. Es más fácil trabajar con jugadores de esta calidad que ejecutan tan rápido. Hay que intentar inyectar esos conceptos y estar unidos. Necesitamos la ayuda de todos los que quieran venir a ayudarnos. La forma de jugar no va a cambiar".

Relación con Xavi Hernández

"Yo siempre he dicho que Xavi algún día entrenará al Barça. Se lo he dicho a él y a todo el mundo, es un hombre de fútbol y lo tiene como un objetivo de vida. Me fío de las personas que tengo alrededor y que le siguen como a otros para elegir al adecuado. Tenemos una muy buena relación. Ya veremos cómo evoluciona todo".

Rendimiento del equipo

"Este rol pertenece más al técnico que a mí. Yo no voy a decir cómo hay que llevar al equipo, todos llevamos un aficionado dentro, pero no voy a picar. Koeman lo ha intentado con mejoras en algunos momentos. Esta plantilla, con los lesionados recuperados, te puede dar los resultados que buscamos. No hay nada claro. La pregunta es para Sergi".

Jordi Alba, atendido por los servicios médicos del Barça EFE

Responde también Sergi Barjuan

"Yo quiero devolverle la alegría a la plantilla. Que quieran ir al campo de nuevo. Han demostrado que saben jugar con presión. Para mañana hay que intentar movilizar todos los recursos para mañana. Hay que ganar, no se pueden perder más puntos. Hay que recuperar la idea, la verticalidad y así conseguir el reto que nos hemos planteado".

Conversaciones con Xavi

"He hablado con Xavi, pero son conversaciones privadas entre amigos. Hemos decidido que Sergi asuma este reto y que sea como es, con ambición y sin miedo porque las soluciones puestas hasta ahora no ha ido bien. Hay que devolverle la alegría al equipo y eso lo verá Sergi en el día a día. Xavi lo ha vivido y ha convivido con algunos jugadores de esta plantilla y quizás eso ayude para afrontarlo".

El perfil de Sergi

"En un principio, si me conocéis sabréis que soy un ganador. Los jugadores también lo son. Hay que revertir la situación. La exigencia de ellos marcará si yo intervengo más o menos. Si tengo que hacerlo por el bien del equipo, lo haré. Todo es la demanda que nos exija el equipo en cada situación".

Tardar en hablar con Xavi

"He hablado con él desde la campaña electoral. Nunca he cortado la relación con él. Quería que Koeman cumpliera su contrato. Es una leyenda y había cogido al equipo en un momento de máxima dificultad y eso se lo dije a Ronald. Le di las gracias y le desee suerte en su equipo. Esto lo he comentado con Xavi y otras personas. He tenido dudas, pero eso ya es público y opté por tomar esta decisión. En justicia, hicimos lo que pudimos. Tenía que haberlo hecho antes, pero se merecía ese margen".

Ronald Koeman, tras la derrota del Barça en Vallecas Reuters

Margen de actuación

"Tendrá apoyo de la junta directiva y de la dirección de fútbol. El entrenador que venga lo tendra en una situación de dificultad. Sergi tiene nuestro apoyo también, es un hombre valiente que estará lo que haga falta. Hay que ver cómo evoluciona esto. Hay apoyo, pero también exigencia. Queremos las competiciones en las que estamos, aquí no hay años de transición, es el carácter del fútbol que hace que todo sea posible. Me gusta que sea ganador y ambicioso".

Paciencia con el estilo

"El estilo del Barça es genuino e innegociable. Nos hemos alejado de ese estilo. Hay entrenadores que son más versátiles. Sergi sabe lo que nos gusta, tener la pelota y jugar con profundidad, un fútbol espectacular, presionando cuando no se tiene el balón y queriendo meter cada vez más goles. Esto el Barça ya lo ha hecho, pero aquí se exige más que en ningún sitio, juego y resultados".

La tregua con Koeman en verano

"No se enfrió la relación con Xavi. De manager general no lo veía. La ilusión de venir siempre ha estado. Yo volví a la presidencia y lo analicé con Xavi y otras personas, internas y externas. Llegué a la conclusión de que tenía que darle margen de confianza a Koeman. Él también tenía esa confianza porque se pudo ganar La Liga. Había que tener una muestra con el respeto".

Cambio de discurso con Xavi

"Yo no he cambiado el discurso con Xavi. Llevo diciendo lo mismo desde que se fue a Qatar. Será entrenador del Barça e incluso dije que me gustaría que lo fuera durante mi presencia, pero no sé cuando. Tengo informes muy buenos, no he seguido al Al-Sadd, pero hemos visto partidos juntos y hemos comentado muchos partidos por el teléfono. Las sensaciones son positivas. Por mucho que hablemos de Xavi, permitidme que mantenga las reservas, hay más opciones".

Partido contra el Alavés

"Es difícil porque no han pasando ni 24 horas. Es una situación de estrés. He visto vídeos y tengo a todos mis ayudantes trabajando. Es un equipo que va a más, que ha ganado partidos recientemente y que ha cambiado de sistema. Son poderosos a balón parado. Hay que buscar sus debilidades con el balón. Queremos una dinámica positiva y una mentalidad ganadora, que el rival nos tenga miedo".

Ambiente en el vestuario

"El equipo está muy bien, hemos entrenado muy seriamente. Hemos hecho partidos situaciones con más libertad, hay que combinar ambos planos, libertad y exigencia. Iremos poco a poco variar las cosas en tan poco tiempo. Los jugadores están aquí para algo. Esto es innegociable, hay que trabajar y empezar a picar piedra, que crean en lo que queremos. Estamos buscando la fórmula de ser protagonistas con el balón. Necesitamos que el balón entre. Hay que trabajar bien estos 15 días".

Sergi Barjuan, entrenando al Barça B FC Barcelona

Elección de Sergi

"Jordi Cruyff forma parte de la secretaría técnica y estaba más cercano a Koeman. Finalmente, dicha secretaría con Mateu Alemany al frente, también decidió en la junta que la situación es insostenible y que hay que destituir a Koeman. Y ante eso había que buscar una solución y pensamos en Sergi en el que confiamos todos. Pensamos también en Albert Capellas para no romper la estructura del 'B', pero al final optamos por Sergio y poner a Albert en el filial, que es un hombre de la casa conocimientos y buenas referencias. Esta decisión es la mejor. Jordi por su relación con Koeman, nunca se postuló como una alternativa".

Pago por el cese de Koeman

"Todo afecta de cara al mercado de invierno. Pagar un dinero no previsto afecta. Como era una situación que se había podido tomar antes, habíamos calculado esa cantidad para tener ese tema resuelto. La cantidad está bajo la confidencialidad del contrato. El tema económico lo estudiamos con más detenimiento que nunca. Lo resolveremos satisfactoriamente".

Protagonismo de otros jugadores

"Todos los jugadores que están disponibles pueden jugar. No puedo valorar quien esta mejor por un entrenamiento, pero tengo que tomar la decisión e intervenir de una forma u otra. Llevo menos de 24 horas y dos entrenamientos de recuperación. El plazo es limitado. Ahora todos quieren gustar".

Dembélé y Ansu Fati

"Dembélé ha entrenado como todos y puede estar en la convocatoria. Ansu no ha entrenado hoy y eso implica que no está en condiciones para jugar contra el Alavés".

Entrenamientos del Barça

"Yo no sé lo que se hacía antes. Yo sé lo que quiero yo y lo que les he pedido, que son cosas diferentes. Yo quiero sacar el máximo rendimiento en poco tiempo, pero esto es una pregunta a largo plazo. Yo he visto que esa exigencia la hay y que se puede reflejar en el partido".

