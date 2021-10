Sergi Barjuan, el hombre de Laporta elegido para entrenar al Barça hasta la llegada de Xavi

El FC Barcelona ya ha movido ficha en su futuro. Tras la derrota ante el Rayo Vallecano con el icónico gol de Falcao, el futuro de Koeman estaba visto para sentencia. Era cuestión de horas que el neerlandés saliera del club después de que Joan Laporta tomara la difícil situación de destituirle teniendo en cuenta la grave situacón financiera de la entidad y la necesidad de pagarle una indemnización al entrenador saliente.

Sin embargo, la situación deportiva era ya insostenible y la nueva junta directiva tomó la decisión en el mismo viaje hasta Barcelona. Koeman se subió a ese avión siendo todavía entrenador del Barça y se bajó del mismo sin tener vinculación alguna con el club. A partir de ese momento, Laporta se puso manos a la obra para cerrar quien sería el sustituto del neerlandés, siendo Xavi Hernández el nombre elegido.

No obstante, la llegada del catalán no podía ser inmediata, por lo que había la imperiosa necesidad de elegir a un entrenador interino hasta cerrar un sustituto. En esas apareció la figura de Albert Capellas, coordinador del fútbol base de la cantera. Sin embargo, no ha sido finalmente el elegido, ya que la responsabilidad de hacerse cargo del Barça ha recaído en Sergi Barjuan, entrenador hasta ahora del filial y que tampoco ha tenido experiencias muy satisfactorias en su carrera.

Sergi Barjuan, entrenando al Barça B

La figura de Sergi, al menos, sí es mucho más reconocible que la de Capellas, ya que su etapa como exjugador está todavía muy grabada en la retina de los aficionados. Se trata de otro hombre de club que defendió la camiseta del Barça durante nueve temporadas, desde 1993 hasta 2002, antes de pasar por las categorías inferiores del club. Sin embargo, una de sus grandes espinas fue no haberse retirado en el club, sino que lo hizo en un rival directo como el Atlético de Madrid, donde militó durante tres temporadas.

Además, durante su carrera deportiva fue hombre importante de la selección española de Javier Clemente, quien le hizo debutar en el año 1994 y con la que disputó un total de 56 partidos. Se convirtió en un peso pesado de la defensa por el carril zurdo disputando los Mundiales de 1994 y 1998 y las Eurocopas de 1996 y el 2000.

El Sergi entrenador

Tras su retirada, solo tardó cuatro años en convertirse en entrenador y empezar a formar parte de las categorías inferiores del Barça, haciendo su entrada en el juvenil. Estuvo durante dos temporadas y bajo sus órdenes permanecieron jugadores que después llegaron hasta el primer equipo como Gerard Deulofeu o Rafinha.

Ahí comenzó una carrera que tuvo su primera aventura profesional en el Recreativo de Huelva. Tras una primera temporada de ciertas dudas en Segunda División, su segundo año fue bastante más positivo, dejando al equipo al borde de los puestos de ascenso, logro que finalmente terminó recayendo en el Córdoba por diferencia de goles.

Tras su salida del banquillo onubense tuvo dos aventuras de poco éxito, primero en el Almería y después en el Mallorca. Con el equipo almeriense hace su primera aparición en Primera División en la recta final de la temporada 2014/2015, pero no consigue evitar el descenso. El inicio del siguiente año tampoco fue positivo y termina saliendo. En el año 2017 hizo su llegada a Son Moix sin tener tampoco mucho éxito, ya que no puede evitar la caída del conjunto bermellón al infierno de la Segunda División B.

Después de varios años entrenando en España, Sergi hace su primera y única aventura en el extranjero, marchándose a entrenar a China al Hangzhou Greentown, donde permanece durante 20 meses. Allí consigue los mejores resultados de su carrera con el mejor porcentaje de victorias de su trayectoria, pero no es suficiente para mantenerse en el puesto y termina siendo cesado en verano de 2019.

El anuncio de Sergi Barjuan como nuevo entrenador Hangzhou Greentown chino

A partir de ahí ha permanecido durante dos años sin entrenar hasta que en el mes de junio fue llamado por Joan Laporta para hacerse cargo del equipo filial en la 1ª RFEF. Este curso había dirigido al Barça B durante nueve encuentros con solo 3 victorias, 4 empates y dos derrotas. Ahora, tras la destitución de Koeman, le llega la oportunidad de hacerse cargo del primer equipo hasta la oficialización del fichaje de Xavi Hernández, la cual se espera en los próximos días.

Desde su retirada del fútbol, Sergi ha avanzado con otros proyectos de forma paralela a su estancia en los banquillos como son su empresa de mercadotecnia Grupo Númenor, el desarrollo de su propio campus y sus apariciones como comentarista y analista de los partidos del Barça en TV3. Ahora, Barjuan recibe su primera gran oportunidad, la de sentarse en el banquillo del Barça, aunque sea de forma interina.

