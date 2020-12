Cristiano Ronaldo se sincera: la idea de la retirada y sus próximos objetivos

La temporada que está firmando Cristiano Ronaldo con 35 años es una de las mejores que se recuerda. Liderando el ataque de un club como la Juventus de Turín, y llevando al cuadro italiano al primer puesto del grupo con una victoria soberana ante el FC Barcelona, el delantero luso sueña con poder llevarse la Champions League. Recientemente, además, fue nombrado mejor jugador del siglo en los Globe Soccer Award. Un nuevo galardón y que constata su gran estado de forma.

Por ello, Cristiano Ronaldo no quiere ni hablar de una retirada. "Si te sientes motivado, no importa" la edad ni las fechas para decir adiós. Como ha reconocido en una entrevista para Sky Sport, Cristiano "ahora está bien" y en "un gran momento". "No sé mañana lo que va a pasar". El luso vive "el presente, el momento". Y el momento "es bueno" y se siente "feliz".

"Todavía me siento bien, agudo y en un buen momento de mi vida. Espero jugar muchos, muchos años más, pero nunca se sabe. Esto es fútbol, no sabemos qué va a pasar mañana", ha indicado en la misma entrevista. Este 2021 cumplirá 36 años y tiene contrato con la Juventus hasta 2022, por lo que verle cerca de los 40 disfrutando de la élite del fútbol no se puede descartar.

Cristiano Ronaldo en un partido con Portugal Instagram (cristiano)

La máxima de Cristiano es no obsesionarse con el futuro. De hecho, su consejo a los más jóvenes siempre es el mismo. "Disfruta del momento, porque nunca sabes lo que va a pasar mañana. Algo puede pasar en tu vida con tu familia. Disfruta del momento", ha explicado Ronaldo.

Por el momento, su intención es la de continuar al máximo. Ve el futuro "muy, muy brillante" y con eso está "feliz". El claro ejemplo de que sigue queriendo pelear por todo es que, pese a no mirar al futuro, sí que tiene claros los objetivos a lograr en los próximos meses. Cristiano Ronaldo, especialmente a nivel de selecciones, quiere lograr el Mundial con Portugal.

Sus retos

Una proeza que reconoce será "difícil", pero que puede lograrse gracias al "buen" y "joven" equipo que está labrando la selección lusa. Acompañados de un "entrenador fantástico" como Fernando Santos, Cristiano Ronaldo ve opciones de pelear por el título de mejor selección del planeta. Un torneo que hasta 2022 no se disputará en Catar y con previa fase de clasificación.

El delantero luso ha asegurado que Portugal ha "mejorado mucho" gracias al talento joven y eso le da "mucha confianza". Además, ha recordado que ya levantaron el título de campeón de Europa en 2016 y la UEFA Nations League. "Todo es posible" para cumplir el "sueño" de ganar un Mundial.

Para ello, Portugal deberá enfrentarse a Serbia, República de Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyán para pasar la fase de grupos hasta llegar al Mundial de Catar. Un Grupo A que, a priori, parece fácil para el combinado portugués, pero que puede contar con cualquier sorpresa típica en estos campeonatos.

[Más información - Los secretos del éxito de Cristiano Ronaldo: 35 años, premios individuales y superando a históricos]