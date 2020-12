"¿Es Benzema el más fuerte?": L'Équipe hace la pregunta que divide a toda Francia

¿Es Karim Benzema el delantero más grande de la historia de Francia? Desde que Zinedine Zidane hiciera esa afirmación, el debate se ha instaurado en su país. Si bien Benzema lleva años marginado de la selección gala, sus compatriotas hace tiempo que se rindieron a la evidencia. L'Équipe, que dedica su última portada al delantero del Real Madrid, analiza si el '9' blanco es de verdad el mejor en la historia de Francia.

L'Équipe se apoya en los datos y en la opinión de varios jugadores que por su carrera pueden ser, perfectamente, voces autorizadas. Hay opiniones contrarias y todos dan sus favoritos, estando Thierry Henry, Jean-Pierre Papin o Bernard Lacombe en el top de algunos. Hay debate y esto es lo que dicen algunos de los '9' más icónicos de Francia:

Jean-Pierre Papin

"Benzema es el mejor de su generación, me gusta su definición, su forma de participar en las acciones de su equipo y la creación que tiene. No está en el Madrid solo para meter goles. Su longevidad en el Madrid es espectacular. Se ha impuesto en un equipo donde no es simple adaptarse. Ha evolucionado su estilo de jugar al servicio de Cristiano Ronaldo. Cuando Benzema juega, se siente que tiene algo distinto a los otros jugadores. Es un goleador a todos los niveles técnicos y físicos. Pero para mí, Lacombe es el más grande".

Portada de L'Équipe (29/12/2020)

Bernard Lacombe

"Le tuve ayer en el teléfono y le dije que no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo en el equipo más grande del mundo. Tiene 33 años y sigue rindiendo, prueba de que es un gran profesional. Benzema tiene todas las cualidades de otros delanteros centros como Henry o Papin. El que más se parece a Benzema y no está en la lista de los más grandes es David Trezeguet. Si fuera campeón del mundo, no nos preguntaríamos si Benzema es el más grande de la historia en Francia".

Yannick Stopyra

"Para mí el mejor es Bernard Lacombe. No tenía una capacidad atlética enorme, pero tenía una gran inteligencia de juego. Para mí, si metes a Lacombe en el Real Madrid, habría tenido los mismos títulos que Benzema, y eso que ganó la Eurocopa de 1984. Colocaría a Benzema en segundo lugar y por detrás a Henry".

Hervé Revelli

"No sé si Benzema es el mejor delantero francés de la historia. Pero es un delantero muy completo. Cuando yo estaba en mi época, me gustaba, además de marcar, dar pases decisivos pero aquello no se valoraba. Benzema hace lo mismo. Él hace jugar a sus compañeros y marca. Para jugar así hay que tener una condición física perfecta. Para mí, es el mejor delantero francés".

Stépahen Guivarc’h

"Zidane fue un gran jugador y cuando él habla de Benzema sabe mucho. Benzema se ha vuelto indispensable para el Real Madrid desde hace mucho tiempo. Debería estar en la selección francesa. Pero no podemos recriminar nada a Deschamps, porque es campeón del mundo. De mi top 3, pondría a Henry en la primera plaza, es el mejor delantero de Francia y su carrera en el Arsenal fue inmensa. De segundo, pongo a Giroud obligatoriamente. Y tercero a Papin".

Dominique Rocheteau

"¿Zidane dijo que Benzema es el mejor delantero francés de la historia? Normal, es su entrenador. Yo pongo a Benzema en el top 5, al nivel de Lacombe pero no es el mejor. Es un gran delantero que ha tenido éxito en el Real Madrid. Todo depende de los criterios que usemos, si decimos atacante o delantero centro. Para mí, el más grande fue Fontaine, que metió 13 goles en un Mundial, aunque era en otra época. Jean-Pierre Papin fue el único delantero francés en ganar el Balón de Oro, y jugaba en un equipo francés, para mi es 2º. Y Henry es el atacante más grande del fútbol francés, aunque no era un 9".

