Luis Suárez no responde a las peticiones del fiscal para ser interrogado por su examen falso

Luis Suárez no ha contestado a ninguna de las peticiones que se le han hecho desde la justicia italiana para escuchar su testimonio. El delantero del Atlético de Madrid, involucrado en un caso de corrupción por el que iba a obtener la nacionalidad italiana por medio de un examen falso, no se ha pronunciado al respecto desde que estallara la polémica.

En las últimas horas se ha confirmado que la prueba que pasó Luis Suárez fue una farsa. Las preguntas estaban pactadas y el aprobado también. Algo que ya se preveía teniendo en cuentas las conversaciones que se filtraron entre los examinadores o los escasos minutos que duró el examen cuando, habitualmente, suele extenderse unas horas. La investigación continúa su curso y, según adelantan desde Italia, sin la ayuda del delantero.

El actual jugador del Atlético de Madrid, publica La Gazzetta dello Sport, no ha respondido a ninguna de las peticiones que se le han enviado desde la justicia italiana. El fiscal de Perugia, en las últimas semanas, ha intentado contactar con él con el objetivo de obtener más datos por medio de una videoconferencia. Lo básico para poder seguir avanzando en la investigación y conocer si Suárez o la Juventus conocían que todo estaba amañado.

Sin embargo, dicha información subraya que ese interrogatorio tendrá que esperar y se seguirá intentando en los próximos días. Luis Suárez no responde y el caso no cuenta con su testimonio, al menos por el momento. Una de las posibles explicaciones a esta falta de respuesta podría ser el contagio por la Covid-19 que ha vivido el uruguayo.

Luis Suárez protestando durante un partido del Atlético Reuters

Suárez se contagió durante el parón de selecciones con Uruguay y hasta esta última jornada de La Liga no ha podido reincorporarse al Atlético de Madrid por no haber dado negativo en las pruebas médicas pertinentes. Una situación ya resuelta y que no pone ningún impedimento a su colaboración con la fiscalía de Perugia.

Polémica en Turín

Por el momento, las únicas consecuencias del examen falso las han vivido la Rectora, el Director General y los profesores de la Universidad para Extranjeros de Perugia, todos ellos inhabilitados por sus actos. Sin embargo, aún se investiga si Luis Suárez o la Juventus de Turín conocían lo que estaba sucediendo y si colaboraron en el fraude.

Paratici, director deportivo de la Juventus, es uno de los nombres que mayor protagonismo está ganando. En las últimas horas contactó con la Ministra de Transportes para conocer información sobre el caso. Una llamada que ha generado polémica y que ha obligado a explicar esa conexión. "Soy amigo de la ministra De Micheli desde que éramos jóvenes. Crecimos juntos, ella también ya ha aclarado esta posición", aseguró en Sky Sport.

Según la política, ella no tenía conocimiento del procedimiento que se estaba llevando a cabo. Por ello, llamó al jefe de gabinete del Ministerio del Interior, Bruno Frattasi, y le avisó de que recibiría la llamada de Paratici, quien necesitaba "tener información necesaria" acerca del caso de Luis Suárez.

