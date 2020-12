Simeone: "Marcos Llorente tiene una ilusión enorme, le da ilusión al juego"

El Atlético de Madrid es el líder de La Liga y eso que cuenta con dos partidos menos en su haber. Los rojiblancos se están mostrando muy serios en esta primera mitad de la temporada y ya no es descabellado decir que son los más firmes candidatos al título en la 2020/2021. Más aún después de la última victoria frente al Valladolid en el Wanda Metropolitano.

Simeone compareció en rueda de prensa y habló de varios de sus pupilos en particular. Se mostró muy orgulloso del gol marcado por Lemar, ya que "está trabajando desde hace tiempo para demostrar lo futbolista que es y lo que tiene dentro". También lo hizo sobre el otro goleador de la tarde: Marcos Llorente.

'El Cholo' puso de relieve que al ex del Real Madrid le da igual ser suplente o titular, porque tiene tanta ilusión en lo que hace y en jugar, que cuando lo hace es increíble lo que aporta al juego del Atlético. Finalmente, comentó que era una buena noticia que Luis Suárez haya aguantado tanto en el campo porque le necesitan.

Gol de Lemar

"Me pone muy contento, está trabajando desde hace tiempo para demostrar lo futbolista que es y lo que tiene dentro. No tuvo la regularidad para tener la continuidad en el equipo. Ojalá este tanto le genere seguridad y aplomo en el equipo para llegar al objetivo del club. Hay muchos partidos y cuanto mejor esté el grupo en general mejor podremos competir".

Marcos Llorente celebra su tanto ante el Valladolid La Liga

Marcos Llorente sigue sorprendiendo

"Marcos tiene una ilusión enorme. Le da igual ser titular que suplente, jugar en banda que arriba o en el medio y le da ilusión al juego. Eso es muy importante para lo que buscamos".

Falta de peligro a balón parado

"Sí, estamos preocupándonos en mejorar. No estamos siendo fuertes desde hace bastante y es un punto no positivo del equipo. Tenemos buenos golpeadores y buenos cabeceadores, así que dependerá de los entrenadores para que puedan encontrarse entre el golpeo y el rematador".

Los cambios influyeron en el juego

"No creo que haya que ser tan extremista. En el primer tiempo la transición fue buena para generar dificultades en la zona de las bandas, pero no tuvimos precisión. Sí estuvimos espesos en la primera parte, donde el juego no era fluido y nos faltaba creatividad. Lo hablamos en el descanso. La posición de Lemar a la izquierda nos dio velocidad y Llorente dio profundidad en la derecha. Así llego el primer gol y João y Koke generaron mayor velocidad en la transición que nos había faltado en el primer tiempo. Llegó el segundo gol y ya el partido se encaminó por otro lado".

¿Son imbatibles?

"Siempre miramos al siguiente partido, no nos quedamos en lo que estamos haciendo. En el fútbol vivimos de lo que va a pasar la semana que viene".

Regreso de Luis Suárez

"Hacia dos semanas largas que no jugaba, desde su selección contra Ecuador y hacía mucho tiempo que no participaba. Duró más de lo previsto, seguro que le vendrá bien para lo que viene y necesitamos mucho de Luis".

