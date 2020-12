Marcos Llorente sigue de dulce y pone al Atlético de Madrid líder de Primera

Victoria justa y merecida del Atlético de Madrid ante el Real Valladolid. Los del Cholo Simeone no hicieron un partido brillante, pero sí muy solvente y se aúpan a lo más alto de la clasificación a falta de que la Real Sociedad juegue su partido de la jornada. Marcos Llorente fue el mejor de los atléticos, autor del segundo tanto [Atlético de Madrid 2-0 Valladolid: Narración y estadísticas].

Los rojiblancos encontraron el premio del gol en la segunda mitad por mediación de Lemar primero y después con Marcos Llorente. El Valladolid bajó su nivel en el primer tiempo y apenas inquietó al meta Oblak, que tuvo un encuentro de lo más tranquilo. El Atleti sigue imparable en liga y coge moral para la Champions.

El Atlético de Madrid sigue demostrando que está a otro nivel en La Liga y que solo equipos como la Real Sociedad pueden seguirle el ritmo. De momento, los del Cholo Simeone suman una victoria más y se colocan líderes a falta de lo que hagan los donostiarras el domingo frente al Deportivo Alavés.

El conjunto colchonero comenzó bien su partido frente al Valladolid, dominando y con ocasiones de cierta claridad, aunque los dos equipos se respetaban en exceso. A los vallisoletanos les convenía el resultado y el juego de caballeros, pero el Atleti pronto se puso el mono de trabajo, pero el de las grandes citas, para irse en busca de la victoria.

Los de Simeone dispusieron de alguna buena ocasión en el tramo inicial de la primera mitad, especialmente en las botas de Correa y Luis Suárez, la pareja de atacantes. El uruguayo regresaba tras su baja por coronavirus. Se esperaba que hubiera podido esta en el duelo frente al Bayern, pero finalmente ese negativo no llegó a tiempo. El técnico argentino no se lo ha pensado y a las primeras de cambio le ha metido de inicio.

Luis Suárez intenta jugar con Correa La Liga

Con el paso de los minutos, el Valladolid se fue asentando y fue capaz de defender su área con más solvencia, intentando que el Atleti no jugara por dentro. La ausencia de Joao Félix, al que el Cholo dio descanso, junto con la de Koke, provocaba que la circulación en el medio no fuese del todo fluida. Finalmente, el resultado no se movió en el primer acto del 0-0 inicial.

Llegan los goles

Sin embargo, en la segunda parte fue otra historia. El Atleti salió todavía más decidido con la clara intención de buscar a su rival mucho más arriba. La presión se intensificó y también comenzaron a llegar ocasiones mucho más claras. Correa perdonó el primero tras la reanudación, pero solo fue el preludio del gol que abriría la lata.

En el minuto 56, una jugada de iniciada por Marcos Llorente en el centro del campo terminaría con un resultado muy satisfactorio. Apertura a banda derecha para Trippier que ganaba profundidad por el carril diestro y ponía un peligroso centro raso. Luis Suárez no llegaba por escasos milímetros, pero Lemar apareció más allá del segundo palo para hacer el primero. El francés, en clara línea ascendente, se convertía en protagonista.

El Atleti no se contentó con el 1-0, algo muy habitual en otras temporadas, y siguió remando en busca del segundo, tanto que al final terminó encontrando tras superar una fase de letargo y control por parte de los locales. Esta vez sí sería Marcos Llorente en primera persona que ampliase la renta y diera la puntilla a los de Sergio González, completamente desparecidos en la segunda mitad.

En el minuto 71, un saque en largo de Oblak fue peinado en el centro del campo. El balón cayó en banda derecha y, tras observar la jugada, Marcos Llorente realizó un desmarque de ruptura para enseñar en las escuelas de delanteros. Pase en profundidad y el centrocampista, tras dejar atrás a un zaguero del Valladolid con su potencia, se plantó solo delante de Masip. No le tembló el pulso en absoluto, ya que definió con clase y maestría con un disparo colocado con el interior de su pierna derecha al palo corto.

La salida de Koke y Joao Félix al campo no le hicieron falta al Atleti, ya que justo antes de que ingresaran ambos futbolistas, habían conseguido abrir la lata y empezar a dibujar el triunfo. Llorente pudo redondear la noche con su segundo gol, pero su disparo se marchó cruzado en exceso. Está de dulce el internacional español, que huele el gol en cada rincón del campo. Finalmente, victoria cómoda del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano frente al Valladolid que le sirve para ponerse líder.

Atlético de Madrid 2-0 Valladolid

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Mario Hermoso; Trippier, Héctor Herrera, Saúl (Koke, 57'), Lemar (Torreira, 76'), Vitolo; Correa (Joao Félix, 57'), Luis Suárez (Kondogbia, 62').



Valladolid: Masip; Hervías (Míchel, 71'), Javi Sánchez (El Yamiq, 82'), Bruno, Nacho (Janko, 71'); Roque Mesa, Alcaraz; Óscar Plano, Kike Pérez (Toni Villa, 61'), Jota (Weissman, 61'); Marcos André.



Goles: 1-0, 55' Lemar. 2-0, 72' Marcos Llorente.



Árbitro: González Fuertes (C. Asturiano). Amonestó a los locales Savic (24'), Vitolo (40') y Luis Suárez (48') y al visitante Javi Sánchez (50').



Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Wanda Metropolitano sin público.