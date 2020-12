Negredo y el Cádiz meten en problemas al Barcelona en La Liga

Victoria del Cádiz en El Carranza o, lo que es lo mismo, nueva derrota del Barcelona en La Liga. Antes del minuto 10 del partido, Álvaro Jiménez ya había abierto la lata para que después el Barça recortase distancias gracias al gol en propia de Alcalá. El premio gordo se lo llevó Negredo con su tanto, el del triunfo, pasada la hora de encuentro. [Narración y estadísticas: Cádiz 2-1 Barcelona]

El Barça de las dos caras. El conjunto culé es uno en la Champions League y otro en La Liga. Si en la máxima competición continental los azulgranas no solo no conocen la derrota, sino que han sumado todos sus partidos como victorias; en el campeonato doméstico continúan dejando tantas dudas que, a estas alturas del torneo liguero, suman tan solo 14 puntos.

Koeman salió con un once que bien podría ser el titular en una final. Con las ausencias ya conocidas de Piqué y Ansu Fati, la principal novedad fue la presencia de Leo Messi como referencia. El argentino fue baja en el duelo ante el Ferencvaros, pero ya avisó el entrenador holandés: no volvería a perderse un partido.

El '10' no defraudó. De hecho, mostró una de sus mejores versiones en lo que va de temporada. Corrió, creó, inquietó la portería rival y también tuvo sus ocasiones para marcar, pero no, el gol no llegó y eso fue definitivo para el Barcelona. Con Messi, pero sin victoria, el equipo blaugrana se mete en problemas, quedándose a seis puntos del eterno rival y a doce del Atlético de Madrid.

