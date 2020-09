"Luis Suárez no dice ni una palabra en italiano": así se hizo el fraude del examen

Luis Suárez se ha visto envuelto en un nuevo escándalo mientras su futuro sigue sin resolverse. Las acusaciones sobre el presunto fraude del examen de italiano que realizó (y aprobó) para obtener la nacionalidad italiana han puesto en el punto de mira al uruguayo y a los altos cargos de la universidad.

Supuestamente, los examinadores pactaron con Suárez las preguntas y respuestas del examen y le llegaron a asignar las calificaciones antes de realizarse la pruebra. La fiscalía de Perugia ya investiga el caso y han salido a la luz varias conversaciones telefónicas de los examinadores que probarían el fraude del examen del delantero uruguayo.

"¿¡Pero cómo le vamos a suspender!?", dice la profesora Stefania Spina. "¡He llamado a Rocca [Lorenzo Rocca, el examinador] y hemos acordado el examen! Hoy doy mi última clase y me la tengo que preparar porque no dice ni una palabra. Aprobará porque con 10 millones por temporada de salario no puedes no aprobarle porque no tenga el B1...", sigue la intervención de Spina.

"Aunque no conjuga verbos, habla en infinitivo", dice Spina riéndose en esa misma conversación sin saber que estaba siendo interceptada la llamada.

Luis Suárez en Italia tras realizar el examen necesario para el pasaporte EFE

Por ahora, Luis Suárez no está entre los investigados pero sí los directivos universitarios: la rectora Giuliana Bolli Grego, la directora general de la universidad Simone Olivieri, la profesora Stefania Spina, el examinador Lorenzo Rocca y la secretaria Cinzia Camagna. Entre otras frases interceptadas por los investigadores se puede leer:

"Está memorizando las distintas partes del examen", asegura en otra conversación el examinador Rocca, jefe del centro de evaluación lingüística de la Universidad para Extranjeros de Perugia, a la rectora Giuliana Grego Bolli.

"En esa pista de allí. El caso es que en cualquier caso ... en el acta no tengo problemas para firmarlo porque estoy en la comisión y me haré cargo de la atribución de la puntuación. Mi miedo es que luego tirando, tirando, ponemos el nivel y a la salida [del examen], los periodistas hacen preguntas en italiano y la persona entra en crisis. Entonces, tengo un poco de preocupación porque es algo malo", confiesa Rocca en esa misma conversación.

El examen concluyó con fotos, sonrisas y abrazos además del agradecimiento de la rectora a Suárez por una prueba que duró unos minutos en lugar de las habituales dos horas y media.

La universidad se defiende

Este martes, tras saltar a la luz el escándalo, la universidad de Perugia que hizo el examen a Suárez se ha defendido públicamente de las acusaciones de fraude: "Fue correcto y hubo transparencia", se señala en un comunicado.

