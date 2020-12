Grosjean no estará en el Gran Premio de Abu Dhabi y se confirma su despedida de la Fórmula 1

Romain Grosjean no volverá a correr en Fórmula 1. Así lo ha anunciado el piloto francés que ha confirmado que se perderá la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, última prueba del campeonato y última carrera en el 'Gran Circo' que disputará salvo que encuentre un hueco en la parrilla en el futuro.

El piloto galo dejará el equipo Haas al final de esta temporada, pero no podrá hacerlo en la pista ni viendo la bandera a cuadros. Lo tendrá que hacer alejado de su monoplaza, desde el paddock, al que seguro que ira para poder presenciar los últimos instantes de una temporada apasionante, pero que termina de una forma extraña.

Desde que Grosjean salió de su monoplaza completamente destrozado después de haber estado 27 segundos entre llamas, corría la posibilidad de que no se volviera a subir a uno de ellos. El golpe había sido demasiado fuerte y el tiempo de recuperación habría sido muy corto, por ello, todas las recomendaciones médicas han ido encaminadas hacia la dura decisión de perderse esa última carrera y decir adiós desde la barrera.

Grosjean sobrevive entre las llamas a un terrible accidente en la F1

El corredor francés pidió poder correr esa última prueba del campeonato porque para él era muy importante tener una despedida a la altura de su carrera. Además, significaba abandonar sus miedos y sus fantasmas tras el brutal accidente. Sin embargo, la salud está por encima de la épica y habrá que esperar al próximo año para ver si Grosjean se embarca en un nuevo proyecto. El de la IndyCar es el que más opciones tiene, aunque tras lo sucedido ha asegurado que se pensará y mucho su próximo paso, teniendo en cuenta también a su familia.

Lo mejor para su futuro ha sido finalmente dar por concluida la temporada antes de tiempo, aunque lo más importante es que se encuentra bien, sin daños demasiado graves y en pleno camino para su recuperación de esas quemaduras que sufrió en las manos y de ese fuerte golpe en su tobillo que incluso le hizo perder una bota, la cual se quedó dentro de los restos de su Haas calcinados en la explosión.

El mensaje de Grosjean

Así lo ha querido anunciar el propio Romain Grosjean: "Tras muchas conversaciones con el doctor, por mi salud y mi seguridad, es mejor no correr en Abu Dhabi. Es una decisión muy difícil, pero es lo mejor para mi futuro". De esta forma, comunicaba el todavía piloto de Haas que no estará en esa última carrera del campeonato.

"No sé que será lo próximo que llegará, no sé dónde correré y no sé dónde ganaré carreras. Me gustaría agradecer a todo el mundo los mensajes de apoyo y el amor en estos días tan difíciles". Así se despedía de todos los aficionados el corredor galo en lo que será una de sus últimas apariciones, al menos hasta que pueda anunciar cuál será su próximo reto y donde estará la próxima temporada.

Grosjean ya busca una nueva competición y una nueva prueba para alargar su carrera. Sabe que no es un piloto joven, que lleva muchos años en la Fórmula 1 y que tendrá difícil encontrar un nuevo espacio apasionante. Además, este accidente también le ha hecho replantearse seriamente su futuro. Lo principal ahora será concluir su recuperación y después, estudiar futuras opciones.

