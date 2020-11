Carlos Sainz, insaciable: "Estoy contento, pero creo que podría haber peleado el cuarto puesto"

Carlos Sainz se pasó el juego un día más. El piloto madrileño está haciendo una temporada absolutamente sensacional. Por las prestaciones de su coche y por la mala suerte que ha tenido, seguramente su año haya sido el mejor de toda la parrilla junto al de Hamilton y al de Ricciardo, sin desmerecer la pelea de Leclerc con el Ferrari.

En el Gran Premio de Bahréin, un día más, demostró ser un piloto de clase mundial y terminó quinto en un día en el que Hamilton consiguió una victoria mucho más plácida que la de Turquía, donde consiguió su séptimo título. El madrileño remontó hasta 10 posiciones y superó en un nuevo error de McLaren en la última parada en boxes. Le daba todo igual, estaba decidido a comerse el trazado de Sakhir.

Después de la carrera, que tuvo una tremenda emoción por el brutal accidente de Romain Grosjean, Carlos se mostró con una sensación agridulce. Contento por la remontada, pero con el resquemor de haber tenido que hacer otra carrera épica para colarse en el Top5. La avería en el freno trasero en la Q2 del sábado le condenaron a la 15ª posición de salida y después, ese fallo en el último pit stop le pusieron todavía más difícil su escalada.

Sin embargo, el madrileño no se rinde, está de dulce, y así se lo mostró a pilotos como Leclerc, Ricciardo, Ocon o Gasly. Solo se le escapó su compañero Lando Norris, pero le faltaron vueltas para atacar ese cuarto puesto que tenía a tan solo un par de segundos. Aun así, enorme carrera del español que hacía estas reflexiones.

Carlos Sainz en la carrera de Bahréin Twitter (@McLarenF1)

"Sí, un carrerón, llevamos dos tardes de domingo complicándonos la vida, dos remontadas hasta el 'top 5' y muy contento porque hoy era muy complicado salir con las blandas y hacerlas durar más que los medios de los demás. Ha sido una sorpresa para mí, pero ahí ha estado la clave de la carrera, porque he logrado meterme en el top 7 y acercarme a Lando, aunque al final otro pit stop lento me ha costado poder atacarle, pero es lo que hay, satisfecho porque no es fácil saliendo 15º", afirmó el corredor al terminar la carrera. En el momento de mayor éxtasis, por radio soltó un "es hora de ir de caza".

La clave de todo

A pesar de los bonitos adelantamientos y del gran ritmo de carrera que exhibió el MCL35, Carlos considera que la clave de la carrera estuvo, una vez más, en su enorme labor en la gestión de neumáticos con su primer stint, ya que con los blandos primero ganó muchas posiciones y después alargó su vida para que duraran más que los medios de sus rivales.

Carlos Sainz para en boxes en el GP de Bahréin Twitter (@McLarenF1)

"Pude hacer durar la goma, me he concentrado en adelantar a la primera que tenía opción de hacerlo, y en conservar cuando debía hacerlo, y luego en el segundo stint ha sido más sencillo ya pasar a los Renault, me he sorprendido a mí mismo un poco la verdad".

Carlos terminó contento y satisfecho con su trabajo, pero con la espinita de haber peleado el cuarto puesto con Norris: "Creo que podría haberle peleado la posición con un mejor timing de paradas o un mejor pit stop, pero bueno hoy no me voy a quejar porque ha sido un gran día para el equipo, aunque ver ese cuarto a tres segundos te queda ese regustillo...".

