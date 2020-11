Luis Suárez se disculpa por la polémica con Uruguay y envía un mensaje a Messi: "Me preocupa"

Luis Suárez no deja de ser protagonista tras salir del FC Barcelona. El delantero uruguayo, de hecho, causó baja para el duelo entre el Atlético de Madrid y su exequipo en la última jornada liguera. Un encuentro para el que era clave y que se tuvo que perder al haber dado positivo por la Covid-19 durante el parón de selecciones.

El atacante, en declaraciones para Punto Penal, aprovechó para pedir disculpas tras la polémica generada en torno a los contagios de Uruguay. Una fotografía donde aparecían sin distancia de seguridad, y numerosos positivos en la plantilla de la selección, han hecho que se esté estudiando una sanción por parte de las autoridades sanitarias.

Suárez quiso aclarar que "el contagio no vino por la foto", algo que "está claro". Es más, señala que tuvieron "la mala suerte de tener un contagiado desde Colombia". Sin embargo, la estrella de Uruguay repitió en diversas ocasiones que reconocían el error cometido y señaló que "entre tantos es inevitable el contacto.

"Reconocer y pedir perdón, pero el contagio no viene por la foto. Es del sábado noche, al aire libre. Es un segundo. No estábamos así. Es un tema menor, pero no todos estaban tomando mate. Eran las ocho de la noche ya", transmitió.

"Hay mucha gente que está hablando, que está criticando, pero nosotros también tenemos que reconocer el error. Reconocemos nuestra parte y si tienen que hablar con nosotros, reconocemos el error por la multa que se nos va a poner, que no está confirmada. Los capitanes somos conscientes, nos haremos cargo nosotros porque la responsabilidad fue nuestra", explicó largo y tendido el jugador.

Luis Suárez, además, dio detalles sobre cómo está llevando la situación. Como padre, según definió él mismo, "realmente mal" porque no podrá ver a su familia después "de estar muchos días concentrado". "Estoy encerrado en un apartamento. Mis hijos no sabían que había venido y me visitaron desde una ventana a 50 metros. Se hace muy difícil", detalló.

Leo Messi, durante El Clásico del Camp Nou LaLiga

Mensaje a Messi

El delantero uruguayo también se mojó en temas de actualidad como la situación de Leo Messi en el FC Barcelona. El atacante de Koeman no lo está pasando nada bien y sigue en el aire su continuidad en el equipo. Suárez, íntimo amigo y uno de los apoyos que ha perdido en el vestuario, transmitió su respaldo a Messi una vez más.

"Como compañero amigo de Leo me duele la situación, me preocupa como ser humano. Pero también sé que está capacitado para salir adelante y dar vuelta a la situación", aseguró acerca del jugador del FC Barcelona. Él, mientras tanto, disfruta de su nueva vida en el Atlético de Madrid. Un equipo cuyo vestuario "tiene muchos parecidos al de la selección" de Uruguay y donde, según recalcó, está "disfrutando de un entrenador que se valora mucho a nivel mundial".

