Crece la polémica en torno al caso de Maradona: "Su muerte era evitable"

Diego Armando Maradona descansa ya en paz desde hace unos días después de haber tenido una vida muy complicada. Ser el referente del pueblo argentino y vivir rodeado del éxito y de malas compañías le hicieron que abandonara la pelota, su mejor y más fiel compañera, y a partir de ahí comenzaron todos sus problemas

Su vida de excesos, de compromisos, de persecuciones y de un acoso y una repercusión tremendas terminaron por corromper a aquel chico que se crio en Villa Fiorito y que se convirtió en un genio del balón. Con 15 años ya apuntaba grandes maneras, sin embargo, con 60 ha terminado su camino en esta vida.

Después de la tragedia y del shock inicial comenzó la locura y la tristeza por su recuerdo que hicieron de cada segundo después de su muerte todo un acontecimiento. Ya fuera en el velatorio, en el traslado de su cadáver y hasta en su propio entierro, Maradona ha sido noticia y ha sido motivo de líos y aglomeraciones en una época en la que parece no haber mayor amenaza para la humanidad que las reuniones multitudinarias.

Disturbios para entrar al velatorio de Maradona Reuters

Sin embargo, ni el final de su vida le han traído a Diego el descanso que tanto ansiaba. Tanto es así que cada día surgen nuevas polémicas en torno a su muerte y a sus últimos días, de los cuales poco se conocía y de los que cada vez se van sabiendo más detalles. Ahora, es momento de un cruce de acusaciones lamentables que cada vez dejan más claro que algo extraño pasó para que Diego dejara de vivir.

Mario Baudry, la persona que recibió el que parece ser su mensaje de audio, ha sido el último en declarar y en apuntar contra el médico personal de 'El Pelusa', Leopoldo Luque, el cual se encuentra en estos momentos imputado por homicidio culposo. Baudry asegura que Luque y la psiquiatra controlaban toda la situación en la vida de Maradona. Además, ha confirmado también un hecho que había sido apuntado por el abogado de la enfermera de Diego. El astro argentino había sufrido una fuerte caída días antes de su muerte.

"Luque y la psiquiatra lo manejaban todo. La muerte de Maradona era evitable. Luque es una buena persona pero si yo tengo la mejor Ferrari del mundo y se lo doy a un niño de cinco años, me lo va a destrozar", así lo aseguraba la actual pareja sentimental de la ex de Diego Armando Maradona, Verónica Ojeda, y madre de su hijo Diego Fernando.

La caída de Maradona

"Diego se cayó de la cama unos días antes, el jueves, una semana antes de morir, y se golpeó con la pared en su lado derecho de la cabeza. Y no le hicieron ningún tipo de prueba, ni placa, ni absolutamente nada".

Diego Armando Maradona, en una fotografía reciente EFE

Además, Baudry daba más detalle de la dramática situación que estaba pasando Maradona: "El lunes, antes de fallecer, Diego le dice a Verónica que quería verla. Y Vero se fue a ver a Maradona, pero no había ningún médico ni nadie. Maradona no tenía ni baño normal en la habitación, tenía un baño químico, como de cámping, pero no un baño normal. Y la habitación era muy pequeña. No era el sitio adecuado para que Diego estuviese".

Además, junto a las palabras de Baudry, han trascendido también el mensaje dejado por sus hijas hablando sobre la situación que conocían de su padre en referencia a lo que habían visto hacía tan solo unos días: "Vimos a Diego muy hinchado, sobre todo en la panza y los párpados. Nos prometieron una internación domiciliaria y donde nuestro padre vivía no era así".

[Más información: La dura confesión de Maradona a su médico: "¿Hasta dónde quieres llegar? Ya sufrí mucho"]