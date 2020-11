El abogado de la enfermera de Maradona desvela una caída clave previa a su muerte

El caso de la muerte de Diego Armando Maradona sigue abriendo nuevas vías y, sobre todo, nuevas posibles negligencias en las últimas horas de su vida. Los cuidados del 'Pelusa' después de que salió del hospital tras la intervención a la que se sometió a principios del mes de noviembre están en entredicho. La investigación que abrió la Fiscalía de San Isidro sigue encontrando nuevos testimonios y el último ha sido el del abogado de la misma enfermera que admitió haberse visto obligada a cambiar el último informe sobre el estado del exfutbolista.

Rodolfo Baqué, representante legal de Dahiana Madrid, una de las enfermeras de la empresa que contrató el entorno de Maradona para cuidarle, ha desvelado un momento clave que podría haber derivado en ese fallecimiento. "Unos días antes de morir, Diego se cayó y se pegó en la cabeza. No fue mayor el golpe, pero se dio en el lado derecho, el contrario al de la operación. Enseguida fue levantado. Nadie llamó a una clínica, quizá por decisión de Maradona. Pero él no estaba en disposición de decidir eso", explicó en el canal TodoNoticias de Argentina.

No se ha quedado en ese detalle, ya que ha explicado toda la declaración que ha hecho la enfermera. Por ejemplo, afirma que se pasaba "tres días encerrado en la habitación", o que siempre tenía las pulsaciones "a 115 o 109 el día antes del fallecimiento", cuando lo habitual para un enfermo de este tipo es que no pasen las 80. "El cuerpo iba avisando y no fue asistido con ninguna pastilla", expone Baqué.

Pero el abogado va aún más allá: "Maradona podía haberse alojado en la clínica más lujosa del mundo y estaba en un lugar inhabilitado. De no haber estado allí, hoy probablemente no estaría muerto". Esto incide sobre la idea de que la decisión de Leopoldo Luque sobre el alta de Maradona no fue la más oportuna. Además, el 'Pibe de Oro' tampoco le ponía las cosas fáciles a los trabajadores que estaban junto a él para ayudarle.

Muchas trabas

"Dijo que el paciente, Maradona, se negó a ser revisado por ella. Pero no fue así exactamente, sino que en ningún día salvo el primero pudo darle la medicación. Es decir, no tenía acceso directo para tratarlo, pero no ese día, sino siempre. Pero se la daban, ella se quedaba en la puerta de la habitación para chequear la entrega", explicó el abogado de Dahiana Madrid sobre esa declaración de la enfermera.

Además, Baque explica que lo que faltaban eran especialistas. "No había responsables. La que le deba la medicación era la psiquiatra, pero no había un médico clínico. La que manejaba todo era la psiquiatra. Lo que faltaba era un médico clínico o un comité interdisciplinario porque mientras le daban esa medicación, la contraindicación es la aceleración cardíaca. El enfermero del turno noche le tomó los signos vitales. Le daban un informe a la empresa que los contrató, que a su vez había sido contratada por la obra social y a su vez se le informaba a la psiquiatra. Creo que Maradona fue tratado por el problema de la adicción al alcohol y se olvidaron de su corazón", expuso el abogado.

