La dura confesión de Maradona a su médico: "¿Hasta dónde quieres llegar? Ya sufrí mucho"

El caso de Diego Armando Maradona sigue dando muchas vueltas y dejando noticias casi cada día. La situación del '10' en los días y semanas previos a su muerte no era nada fácil. Sin embargo, desde que saliera del hospital para recuperarse de un hematoma subdural nada había trascendido, por lo que su fallecimiento pilló a todo el mundo desprevenido, suponiendo un mazazo terrible.

Todos daban por hecho que Maradona se encontraba bien, que había superado otro susto importante como ya había hecho con tantos otros, pero que a sus 60 años, tenía cuerda para rato. Incluso, se llegó a afirmar que el propio Diego quería volver cuanto antes a la vida profesional y volver a dirigir a su equipo, Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Sin embargo, la realidad era bien distinta. Maradona atravesaba, con diferencia, el peor momento de su vida, y eso era mucho decir para una persona como Diego que había pasado tantas cosas y de tantas gravedades diferentes. No obstante, esta no iba a ser una más como final y tristemente se ha demostrado.

Diego Armando Maradona, en un partido de Gimnasia y Esgrima La Plata Reuters

Una de las personas que más cerca ha estado de Diego Armando Maradona en las últimas fechas ha sido su médico Leopoldo Luque. El galeno del astro argentino se consideraba amigo de Diego y como tal ha sufrido su pérdida enormemente. Sin embargo, ahora tiene problemas muy importantes a sus espaldas y es que varias personas del entorno de Maradona no confían en que sus servicios hayan sido los mejores.

Por ello, existe una importante duda sobre su figura y sobre la posibilidad de que haya tenido algo que ver en la muerte del genio del fútbol mundial. En estos momentos se encuentra imputado por homicidio culposo y él mismo ha querido ir a declarar ante la Fiscalía para dar su versión de lo sucedido y para contar una de las últimas reflexiones que le hizo el propio Maradona. El médico ha tenido que ver como este domingo sufrían el allanamiento de su casa y de su clínica durante la investigación.

Luque afirma que, pocos días antes de su muerte, vio a Maradona muy decaído, triste y sin esperanza, y que por ello le dijo: "En un momento me dijo: '¿Hasta dónde 'querés' llegar? Ya está, Luque, ya sufrí mucho'. Creo que Diego, al final, abandonó la pelea. Estaba muy triste, yo lo veía triste, se estaba castigando de un modo que yo no lo iba a permitir, como amigo que era de él".

El audio del '10'

Sin embargo, esta no ha sido la única noticia que ha surgido cerca del entorno de Maradona en las últimas horas, ya que también se ha hecho público el que pudo ser el último audio enviado por el astro argentino y que tuvo un destinatario curioso e inesperado tal y como ha desvelado el programa Secreto Verdaderos de America TV.

[EXCLUSIVO]ASI LE PEDIA DIEGO A LA PAREJA DE VERONICA QUE CUIDE A DIEGUITO FERNANDO. @LuisVenturaSoy @AmericaTV pic.twitter.com/cMrZztje2J — Secretos Verdaderos (@sverdaderos) November 29, 2020

El audio estaba enviado a Mario Baudry, jefe de gabinete de Sergio Berni, Ministro de Seguridad de Buenos Aires y que en estos momentos es la actual pareja sentimental de Verónica Ojeda, exnovia de 'El Pelusa'.

En dicho audio, Maradona le pedía a Mario Baudry que cuidara de su hijo, Diego Fernando: "Hola, Mario. Habla Diego, ya sé que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero, y me dijo que está con vos. Cuídala mucho y de paso me cuidas a mi ángel que no tiene parangón con nada".

[Más información: Se entrega el empleado de la funeraria que se hizo una foto junto al cuerpo de Diego Maradona]