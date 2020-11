Las acusaciones de un amigo de Maradona contra una persona del entorno: "Lo emborrachaba"

La vida de Maradona siempre ha sido muy complicada de llevar. La prueba más clara de ello ha sido el duro y triste final que ha tenido. Solo en su habitación, alejado de su familia y sin poder disfrutar de sus últimas días. Un final que nadie desea para una vida que ha sido intensa como pocas. Maradona vivió al límite cada día de su vida hasta que su corazón, sus pulmones y todo su cuerpo no pudieron más.

Además, desde que comenzó a despuntar en el mundo del fútbol con tan solo 15 años, su vida siempre ha estado rodeada de personas que han intentado sacar su mayor beneficio de su figura y de sus ganancias y que, además, lo han llevado por la mala vida y por las adicciones para tenerlo siempre bajo su control.

En cada etapa de su vida, desde su carrera futbolística hasta vida posterior, ha estado marcada por diferentes entornos. Personas que entraban y salían de su círculo íntimo y que sustituían a lo que debía ser un núcleo cerrado y consistente que pudiera ayudarle. Por ello, no es extraño comprobar lo duro que ha sido su final y su caída a los infiernos, algo que ya se empezó a ver desde su etapa final en Barcelona.

De izquierda a derecha: Marcos Alonso, Pichi Alonso, Urbano, Maradona, Julio Alberto y Perico Alonso

Sus conflictos con sus agentes, sus parejas y parte de su familia han estado a la orden del día, ya que, al final, ha quedado poca gente que haya querido ayudar a Diego de verdad a superar todos sus errores y todos sus vicios, los cuales no solo redujeron su carrera como futbolista, sino que también arruinaron en parte su vida.

Además, cuanto más dentro del abismo estaba, más le costaba distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo beneficioso y lo perjudicial, entre quien le hacía bien a su lado y lo cuidaba por amor y quien era su compañía temporal para intentar darle la patada en cuanto hubiera sacado algún beneficio.

Ahora, tras su muerte, han salido varias acusaciones hacia personas de su entorno, pero seguramente ninguna de ellas tan dura como la realizada por Mariano Israelit, apodado 'el Feo' por el propio Maradona. Israelit era amigo de la infancia de Diego y formó parte de ese famoso entorno cuando el astro argentino vivió en Cuba junto a Guillermo Coppola. Sin embargo, 'el Feo' siempre tuvo claro que Diego tenía personas cerca que lo querían mal.

Acusaciones contra Charly

Así lo ha narrado en una pequeña entrevista al medio La Red AM910 junto al peridista Toti Pasman. Allí, Mariano Israelit señaló directamente a Charly, una persona del entorno de Maradona: "Lo que te voy a contar ahora no es algo que me contaron, lo viví yo estando ahí. He ido muchas veces a la casa", comenzaba 'el Feo'.

Maradona fumando un Cohíba mientras navega en aguas de la Habana. Reuters

"Diego nos decía: 'Che, vengan a comer'. Bárbaro, almorzábamos, hacíamos un asado y después nos decía: 'Che, vienen Dalma y Giannina, así que estoy muy contento que las voy a recibir'.

En ese momento, afirma Mariano, le decía al Doctor Castro que les acompañaba: "'¿Por qué no nos vamos, así lo dejamos que comparta tiempo con sus hijas?' Pero Diego nos pedía que nos quedáramos. Nos ha pasado varias veces que nos quedamos y ellas venían, por ejemplo, a las siete de la tarde. Pero a las seis y cuarto aparecía este Charly y decía: 'Diego, ¿una cervecita?'".

Mariano Israelit 'el Feo' aseguraba que este Charly era siempre quien le traía de beber, que Maradona no era quien lo pedía. Además, lo hacía siempre a esa hora para que Diego se quedara medio dormido. En ese momento, mandaba que lo acostaran y le retiraba su teléfono y lo apagaba. Él era quien le controlaba todo. Además, a la pregunta directa sobre si estaba afirmando que Charly emborrachaba a Maradona a propósito, 'el Feo' dijo: "No te quepa la menor duda".

