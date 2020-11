Se entrega el empleado de la funeraria que se hizo una foto junto al cuerpo de Diego Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona ha dejado varias polémicas abiertas. Se siguen conociendo detalles de cómo se produjo el fallecimiento del astro argentino y de lo que sucedió en las últimas horas del jugador hasta que fue descubierto por la mañana su cuerpo sin vida en su dormitorio.

Poco a poco se van conociendo más hechos que ayudan a elaborar una reconstrucción de cómo fueron aquellas intensas horas en el domicilio del genio futbolístico y que terminaron siendo las últimas de su vida. Este sábado se ha conocido la declaración de una de las responsables de estar al cuidado de Diego, cuyas palabras han creado polémica y dudas en la investigación, ya que podría haber habido alguna negligencia o algún acto malintencionado contra el '10'.

El primero en denunciar la posibilidad de que habían sucedido irregularidades fue su abogado, Matías Morla, el cual afirmaba que Diego había estado más de 12 horas sin asistencia médica a pesar de que debía estar cuidado en todo momento y que la ambulancia que se solicitó tras sus problemas tardó mucho tiempo en llegar. Además, se ha conocido también que esa ambulancia podría haber sido llamada sin especificar que era Maradona quien la necesitaba, del que se conocía su delicado estado de salud.

Diego Armando Maradona y Matías Morla, abogado y último representante del 'Pelusa'

Sin embargo, esa no fue la única polémica destapada y denunciada por Matías Morla, que se encuentra muy apenado por la muerte de su amigo y que quiere encontrar en la justicia un consuelo que le falta desde que Diego falleció. La otra denuncia del abogado del '10' tuvo que ver con una serie de fotografías del astro que circularon por las redes tras su muerte.

Las famosas fotos

Antes del velatorio en la 'Casa Rosada', el cuerpo de Maradona fue puesto en las manos de la funeraria encargada de montar toda la ceremonia para que los aficionados, amigos y familiares de Diego pudieran despedirle como merecía. Sin embargo, fue en esos momentos cuando varias instantáneas comenzaron a hacerse virales en redes sociales.

Los aficionados partidarios del astro argentino y en general todos los aficionados al fútbol comenzaron a ver estas macabras fotos al igual que los familiares y allegados a Maradona, lo que provocó que montaran en cólera y que comenzaran a aparecer amenazas contras las personas que habían tomado las fotos.

Además, comenzaron a aparecer los datos de estas personas para ser identificadas. Incluso Matías Morla, abogado de Diego, pidió que le facilitaran información personal de los trabajadores de la funeraria que habían cometido tal fechoría. Por su parte, la empresa encargada de organizar el velatorio, identificó rápidamente a sus trabajadores, los cuales fueron despedidos.

El acusado se entrega

Sin embargo, este sábado se ha conocido un detalle más sobre este caso y es que una de las personas que aparecía en las fotografías, seguramente en la primera que se realizó o que se viralizó, se ha entregado ante la policía en compañía de su abogada, y se ha puesto en su conocimiento el hecho de que se ha abierto una investigación en su contra. No obstante, no ha sido detenido y permanece en libertad, aunque no fuera de peligro.

Uno de los hombres que se fotografió con el cadáver de Maradona

El hombre ha sido identificado como Diego Molina y pertenece a la empresa funeraria Pinier, de La Paternal. Además, el trabajador no solo fue despedido de la casa velatoria, sino que también el club de los inicios de Maradona, Argentinos Juniors, comprobó que este hombre era socio de la entidad y decidieron expulsarle del club.

Ahora, tal y como ha informado el medio argentino Infobae, ha sido notificado de la causa que hay abierta contra él en la Comisaría Vecinal 15A, en Chacarita. La policía había ido a buscarle a su casa para hacer este mismo acto, pero no lo habían encontrado. Diego Molina permanece en libertad ya que no ha sido detenido, sino que solo se le tomaron sus datos como dispuso la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas nº 25, a cargo del Doctor Roberto Maragliano. Todo hace indicar que las tres personas identificadas en las fotos no podrán ser detenidas al no considerarse delitos penales.

