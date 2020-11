La muerte sin sorpresas de Diego Maradona: un corazón abatido por los excesos

La muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años ha conmovido a todos, pero no se puede decir que fuera exactamente inesperada. Los problemas de salud acompañaban al ídolo argentino desde hacía años, como lo hacían las informaciones sobre sus problemas con las drogas y el alcohol.

"He sido, soy y seré drogadicto", relataba en 1996 en el programa Gente en la televisión argentina, en el que contó cómo se enganchó a la cocaína, cuyo consumo le fue detectado en varios controles antidopping que implicaron sanciones que no acabaron con su leyenda.

A pesar de su historial, la gente busca una causa concreta al fallecimiento del legendario 10 y muchas miradas se han fijado en los últimos días del futbolista reconvertido ahora en entrenador del equipo de la primera división argentina Gimnasia de La Plata.

Maradona se sometió a una cirugía por un hematoma subdural crónico en el lado izquierdo de su cabeza que le fue detectado en una resonancia magnética. Según explica a EL ESPAÑOL el neurólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid Jesús Porta, la parada cardiorrespiratoria que ha acabado con su vida no tiene por qué estar relacionada con la operación. "Solo estaría realacionado si es una complicación de la misma, si no no tendría relación. No se puede excluir la complicación, pero con los datos que hay no podemos decir nada", comenta este experto.

Un hematoma subdural crónico es una acumulación "vieja" de sangre y de productos de la descomposición de la sangre localizada entre la superficie del cerebro y su capa más exterior (duramadre). La fase crónica de un hematoma subdural comienza varias semanas después del primer sangrado.

Uno de los factores de riesgo de esta dolencia es el consumo excesivo de alcohol, otro la edad avanzada y otro el consumo de algunos tipos de medicamentos. Y, sin embargo, su cirugía no se caracteriza por tener muchas complicaciones.

A pesar de que la salida del hospital donde se operó Maradona fue voluntaria -y por la insistencia de su médico personal Leopoldo Luque, que subió una polémica foto para mostrar su buen aspecto que consiguió justo el efecto contrario al que buscaba- nada indica que esté relacionada con el fallecimiento del futbolista a menos de un mes de haber cumplido 60 años.

Sin embargo, otros datos de su biografía sí podrían asociarse con facilidad a una parada cardiorrespiratoria que, al final, se produce simplemente por un fallo eléctrico."Las causas más habituales son la fibrilación ventricular asociada a una arritmia, que hace que la sangre no llegue al cerebro; cuanto más tiempo pasa, más células del cerebro mueren y sólo un choque eléctrico puede para ese proceso", señala a este diario el cardiólogo del Hospital Clínico de Madrid Julián Villacastín.

Así, para explicar la muerte de Maradona sería fácil fijarse en los factores de riesgo cardiovascular y ver cuáles cumplía el astro argentino. Aunque quizás sería más corto el listado de los que no cumplía.

Según Villacastín, el consumo habitual de cocaína aumenta el riesgo de sufrir espasmo coronario, trombosis coronaria, arritmias... todos ellos eventos relacionados con una parada cardiorrespiratoria. También el alcohol es un factor de riesgo y no es ningún secreto que el futbolista era consumidor habitual.

También había fumado durante años y es obvio que estaba afectado por obesidad. Tal y como recuerda el diario líder de la prensa argentina, Clarín, aunque no se sabe si seguía consumiendo algunas de estas sustancias, su familia sí había barajado trasladarlo a Cuba otra vez, tras el ofrecimiento de un hijo de Fidel Castro. Es público que acudió a la isla precisamente para tratarse de sus adicciones.

Dice el diario argentino que la primera vez fue después de sufrir una sobredosis en Punta del Este (Uruguay), en los primeros días de enero del 2000. Los médicos le dijeron que a los 39 años había tomado tantos medicamentos que su ritmo cardíaco se redujo al 38% de su capacidad.

Así, aunque la vía fácil sea achacar la muerte del ídolo del fútbol a una cirugía neurológica compleja, parece más lógico achacarla a todo el historial de salud (o falta de ella) del argentino. Aun asi, la autopsia que se le va a prácticar de manera inminente acabará con todas las dudas.