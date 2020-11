La futbolista que negó el homenaje a Maradona: "No estoy dispuesta a hacerlo por un abusador"

La muerte de Diego Armando Maradona ha golpeado al mundo del fútbol y se ha convertido en uno de los acontecimientos más impactantes del 2020, y eso que el listón estaba bastante alto. Sin embargo, la repentina muerte del astro argentino, a pesar de sus delicadas condiciones de salud, ha pillado a todos desprevenidos y ha dejado una gran tristeza en todos aquellos que lo tenían como un ídolo.

Por ese motivo, se han realizado homenajes durante toda la semana en el mundo del fútbol. Ya fuera en entrenamientos, en partidos de Champions o este fin de semana en la jornada de liga, Maradona ha sido protagonista por los numerosos homenajes que ha recibido. Desde minutos de silencio hasta ofrendas florales pasando por la exhibición de las camisetas que vistió el '10' durante toda su carrera.

Algunos han querido ir más allá, como en Nápoles, club al que Diego elevó a los altares del fútbol italiano y que ha pensado en un gesto a lo grande para agradecerle todo lo que 'El Pelusa' hizo por ellos. La intención del equipo napolitano es cambiar el nombre de su estadio, San Paolo, para que pase a llamarse Diego Armando Maradona en honor al genio del fútbol argentino.

En Buenos Aires también multitud de homenajes, uno de ellos será en el aeropuerto de la ciudad donde se construirá una imponente estatua con la figura del héroe del pueblo argentino. La intención es que todo el que llegue a Buenos Aires y, por ende, a Argentina, lo primero que vean sea a Diego.

Sin embargo, en un fin de semana de tantos homenajes, de minutos de silencio y de ruegos y ofrendas por Maradona, que ya descansa en paz después de una vida de extremos, ha habido una persona que se ha desmarcado de todos esos actos casi protocolarios. Ha sido la jugadora del Viajes Interrías FF Paula Dapena, que se ha negado a guardar un minuto de silencio por Maradona.

Su acto, que ya está dando la vuelta al mundo, consistió en el sentarse en el césped, darse la vuelta y formar de espaldas al resto de jugadoras en un partido amistoso que su equipo disputó frente al Deportivo de La Coruña en la ciudad deportiva de Abegondo. Este polémico gesto ha sido explicado por su protagonista.

"Hace unos días, en el día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador. Mis compañeras me miraron y se reían, porque sabían que no lo guardaría".

"Dije que me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo y abusador y que tenía que sentarse en el suelo y dar la espalda. Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares". Así ha explicado Paula Dapena su visión de lo sucedido en un fin de semana en el que Maradona sigue siendo protagonista.

