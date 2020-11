Murthy aviva la guerra en Valencia: "Este verano no vendimos a nuestros mejores jugadores"

La situación en Valencia está siendo esta temporada más difícil que nunca. El club llevó a cabo una reestructuración de la plantilla que ha quedado incompleta porque no se ha cumplido uno de los procesos sanitarios. Se han producido ventas de jugadores muy importantes, sin embargo, no ha llegado nadie para sustituirles.

Con ese problema se ha encontrado un Javi Gracia cada vez más desesperado. El entrenador del Valencia estuvo a punto de dejar el club al sentirse engañado y traicionado por una directiva que le prometió fichajes, pero que lo único que ha hecho ha sido venderle a todos los jugadores que podían sostener su proyecto. Este verano se produjeron salidas como las de Parejo, Ferrán Torres, Coquelin, Garay, Kondogbia o Rodrigo Moreno.

De esta forma, se ha encontrado con un equipo totalmente desestructurado, con carencias tanto en ataque como en defensa y con la obligación de tener que tirar de canteranos y jugadores poco conocidos para salvar los muebles de un equipo cuyas aspiraciones son las de entrar en Europa. Son los Guillamón, Manu Vallejo o Yunnus Musah los encargados de llevar el peso de un histórico de LaLiga que se encuentra en horas bajas.

Javi Gracia, en el banquillo del Valencia CF durante el partido de La Liga frente al Levante UD EFE

Para colmo, la dirección del club da pocos en busca de la estabilidad o de la cordialidad con todo aquello que le rodea. Hace mucho que la persona encargada de su gestión, Anil Murthy, no habla con medios españoles y se dedica a dar entrevistas por el extranjero, especialmente en Inglaterra, y que aprovecha para señalar a jugadores que ya no están en el club.

Lejos de dar explicaciones sobre su cuestionable gestión, no lo hace ni fuera ni tampoco en los medios del club, los únicos para los que sí habla en España, se limita a seguir avivando un juego que ha convertido al Valencia en un club en ruinas, pero sin visos de reconstrucción. Si los valencianos se han quedado sin fallas en este 2020 a causa de la pandemia, Murthy les ofrece las suyas propias.

La gestión de Murthy

"Vendimos jugadores por la sencilla razón de que vimos una caída de los ingresos de 200 millones de euros a 100 millones de euros. Si no vendes jugadores, no tienes dinero para pagar salarios, pagar deudas, pagar a los proveedores de servicios que ayudan al funcionamiento del club. Repito, no vendimos a los mejores jugadores, todavía están con nosotros".

Dani Parejo, durante un partido del Valencia REUTERS

"Creo que todo se ha manejado muy bien. Nos golpeó como una tormenta pero LaLiga y todos los clubes reaccionaron muy bien. Fue bastante aterrador en ese momento porque cualquier pequeña cosa que no se resolviera podría hundir el barco". Así define Murthy la gestión de un equipo a dos puntos del descenso, que ha perdido a sus mejores jugadores y que ha traicionado a un entrenador que se quiere marchar. Por si esto fuera poco, los retrasos en los pagos a la plantilla tampoco ayudan.

Lo que sí quiso destacar es el trabajo de la academia, la cual está sosteniendo a un equipo, disfrazando de virtud lo que en realidad son carencias: "La academia está alimentando una fuerte identidad para el club. Yo lo llamo Project Academy. A largo plazo, ¿con qué estamos tratando de lidiar? Queremos utilizar la academia para alimentar la identidad y la filosofía. Queremos un mínimo de siete canteranos en el primer equipo. Esta situación nos ha dado la oportunidad de hacer algo que queríamos hacer durante años".

