Roures: "En un mes o un mes y medio tendremos fútbol a puerta cerrada"

Poco a poco nos vamos a acercando a la vuelta del fútbol, aunque no sea igual que el que conocíamos hasta ahora. El coronavirus ha provocado que los aficionados vayan a tener que estar alejados de las gradas una temporada si se quiere seguir disfrutando del deporte en directo, pero la situación sí parece ir permitiendo que los profesionales regresen a la actividad.

Jaume Roures, socio fundador de Mediapro, ha confirmado ese regreso de La Liga. "Tendremos fútbol a puerta cerrada en un mes o en un mes y una semana. Es una situación de emergencia y debemos salir de la mejor manera posible, cuesta entender un fútbol sin público pero está en riesgo mucho dinero que puede ayudar a los clubes", explicó en una entrevista en Rac1.

Las declaraciones están enmarcadas en un entorno provocado por las acusaciones de Sandro Rosell en el programa Lo de Évole de La Sexta. "Quiero saber quién hay detrás, porque no creo que esto se le ocurra a algún fiscal al despertarse, suena muy raro cuando en la primera rogatoria que se hace, la juez Lamela me encarcela tras tomarme declaración. Mientras tanto, la empresa del señor Roures, Mediapro, que en la misma rogatoria que venía de Estados Unidos le piden que se haga un registro en su sede, éste se para", señaló el que fuera presidente del Barça.

Jaume Roures

Roures no ha entrado al trapo, pero sí se ha reído con la circunstancia de que Rosell crea que tiene contacto en la Audiencia Nacional. "No quiero entrar en el ventilador al que se dedica Sandro, si dice cosas concretas pues las contesto, suponer que tengo influencia en la Audiencia Nacional es gracioso, no tiene sentido. Cuando todo esto ocurrió Sandro llevaba un año fuera del Barça", explicó el responsable del tenedor de derechos televisivos deportivos.

Roures descartó acudir a la justicia por esta acusación y recordó el gran problema que tiene con Rosell. "No me he planteado denunciarlo por sus declaraciones, el problema que tiene conmigo es que me espió durante tres años y medio. Me tenía el correo pinchado, hay un juicio pendiente y ya se verá dónde está cada uno. Me robaron 14.000 mails, Sandro sobornó a mi responsable de informática para tenerlos", expuso el responsable de Mediapro.

