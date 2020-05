Paris Hilton, ¿a la NHL?: Los Angeles Kings especulan con su fichaje como agente libre

◘ 𝐐𝐔𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐀𝐘 𝟒𝟖 ◘



BOSS: Read a book, learn a new skill...



US: hey @NHL we're gonna need some more details on quarantine free agency rules. pic.twitter.com/WZwEcnKQ0V