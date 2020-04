Jaume Roures demandará al Barcelona por el 'Barçagate': "No pensé que fueran tan tontos"

El empresario de la comunicación Jaume Roures (Barcelona, 1950), propietario de Mediapro, anunció en una entrevista en el Diari de Girona que tiene preparada una demanda contra el FC Barcelona "por administración desleal del dinero de los socios" del club para atacarle a él, en relación al 'Barçagate'.

En una extensa entrevista al diario gerundense, Roure anunció que tiene preparada la demanda por haber sido atacado él y Mediapro en unas cuentas en Facebook, presuntamente impulsadas por la empresa I3 Ventures, contratada por el Barça para mejorar la imagen de la junta directiva que preside Josep Maria Bartomeu en las redes, pero cuyo coste podría haberse inflado y, además, haberse destinado a atacar a personal del club y externo, como el propio Roures, todo ello en estos momentos bajo auditoría.

"Es un 'Barçagate' con todas las de la ley. No me sorprendieron este tipo de operaciones, porque ya lo hacía José Luis Núñez cuando no había redes. Esta directiva sigue lo que se ha llamado nuñismo. Estamos en el siglo XXI y hay redes, pueden intentarse estas manipulaciones, pero no creía que fueran tan tontos de no pensar que se acabaría descubriendo. Da una medida de su nivel intelectual, bastante pobre", señaló Roures.

La situación actual del Barcelona

Acerca de la situación de la directiva azulgrana, tras una grave crisis por la renuncia de seis directivos, Roures no cree que ello pudiese llevar a Bartomeu a adelantar las elecciones.

Josep María Bartomeu

"Siempre he tenido claro que Bartomeu estará pegado a la silla hasta el último día (30 de junio del 2021). Tampoco sabemos cuándo terminará el coronavirus, ni si en junio del año que viene se podrá ir a votar, que supongo y espero que sí, no por el tema de las elecciones del Barça, sino por la situación de la sociedad en su conjunto", señaló.

