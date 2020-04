Jaume Roures: "Si un jugador da positivo por coronavirus, se acabará la temporada de fútbol"

El mundo del fútbol sigue pendiente de la evolución del coronavirus. Este miércoles habrá una importante reunión de la UEFA con las federaciones de los diferentes países para hablar sobre nuevas fechas que todos los indicios indican a que la normalidad se comenzará a recobrar poco a poco a partir de los meses de verano. En España, uno de las personas que más vínculo tienen con esta cuestión es el tenedor de los derechos, Mediapro. Su socio fundador, Jaume Roures, habló sobre esta cuestión en El Partidazo de COPE.

"Espero que el fútbol vuelva en julio", aseguraba el máximo responsable de la empresa de producción televisiva. Roures casi aseguraba que la competición regresará "seguramente sin público". "No vamos a poner en riesgo la salud de nadie. Habrá que hacer una pretemporada y, después, julio y agosto quedarán para resolver la temporada", concretaba el socio fundador de Mediapro.

La salud de los jugadores siempre va a estar por delante. A pesar de que regrese la competición una vez que la situación se haya normalizado, la posibilidad de contagio del Covid-19 seguirá existiendo. "Si una vez reanudada la competición un jugador da positivo por coronavirus habrá que arrojar la toalla y dar la temporada por perdida", sentenciaba Roures.

Jaume Roures, durante su intervención en el Foro de la Nueva Comunicación este jueves.

También valoró el nuevo lío en el Barça tras la rebaja salarial de los jugadores. "Qué radical se ha vuelto Bartomeu, solo habla con los medios catalanes...", espetaba Roures por el hecho de que el presidente culé solo haya dado entrevistas en catalán. "Es una actitud muy miedosa la del Barça", proseguía el socio fundador de Mediapro que no entendía por que no resolvían estas rencillas en privado. "Al final, te encuentras con la nota de los capitanes y de Messi. No hacía falta, por su tradición, por lo que significa el Barça para ellos, porque se han criado allí".

No estará en las elecciones

Roures se volvió a descartar para las próximas elecciones de 2021. "Siempre se dice que estoy detrás de alguna candidatura, pero no", aseguró. "Yo ya me mojé cuando Núñez por conceptos de democracia básica, pero no me voy a presentar porque no me interesa, ese mundo no me convence", finalizó el máximo responsable de la empresa realizadora del fútbol en España.

