Xavi, al Barcelona en 2021: su plan para llegar al banquillo con Víctor Font como presidente

Los cimientos de Can Barça se tambalean. El Barcelona fue el primer club de La Liga en agarrarse a la alternativa del ERTE para poner una tirita a su economía en tiempos de coronavirus. Con el futuro incierto, la institución catalana está a punto de encarar la recta final del actual mandato de Josep Maria Bartomeu.

Las elecciones están fijadas para el año 2021, será entonces cuando se conocerá al nuevo presidente del Barcelona y también qué entrenador se sentará en el banquillo del Camp Nou durante los próximos años. Precisamente es este puesto el que ha dado varios quebraderos de cabeza al club en los últimos meses.

Ernesto Valverde comió el turrón, sí, pero justo después de caer en las semifinales de la Supercopa de España, viendo además que el Real Madrid era el que levantaba ese primer título de 2020, se decidió prescindir de los servicios del 'Txingurri'. En los días previos al anuncio oficial se habló de técnicos como Koeman o Xavi, pero el que dio el 'sí, quiero' finalmente fue Quique Setién.

Hubo una razón clara para esta negativa de Xavi Hernández: la directiva. Recientemente ha comentado sus ganas de volver al club blaugrana, pero con una condición: que esté libre de gente tóxica. Lo cierto es que el que fuera centrocampista culé no tiene intención de sentarse en el banquillo con Bartomeu como presidente, sino que su deseo es llegar de la mano de Víctor Font.

En formación

Xavi ha dedicado su vida al fútbol. Primero como jugador y ahora como entrenador. Después de cuatro temporadas en el Al-Sadd, el de Tarrasa comenzó a ejercer las funciones de técnico del conjunto cataría en mayo del año 2019. Al frente de este ya ha disputado la conocida como Champions asiática así como un Mundial de Clubes. Pero el punto de mira de Xavi Hernández apunta más alto.

Por el momento continúa su formación en el Al-Sadd, aprendiendo y perfeccionando su sistema para llegar por fin al Barcelona. Más bien para enfilar el camino de vuelta a equipo de su vida, ya que del Camp Nou salió rumbo a Catar allá por el año 2015 y será en 2021 cuando espera por fin regresar a Can Barça para comenzar una nueva etapa de su carrera como entrenador.

Objetivo 2021

Xavi dijo 'no' a Bartomeu en enero. No se fía de la actual directiva, pese a señalar que no se lleva mal con el todavía presidente del Barça. Sin embargo es con Víctor Font con el que guarda muy buena relación. Una relación de la amistad que convertiría al candidato en uno de los favoritos a relevar a Bartomeu ya que el exfutbolista y actual técnico del Al-Sadd es uno de los grandes ídolos del barcelonismo.

Con Xavi como jugador del primer equipo llegó la etapa más gloriosa de la historia del Barcelona. También una de las más polémicas. Pero en lo plenamente futbolístico, hasta 25 títulos ganó el de Tarrasa. Ello también ligado a las directrices de Pep Guardiola desde la banda. Un Guardiola, ahora entrenador del Manchester City, que junto al mítico Johan Cruyff sirven de espejo donde mirarse al pupilo.

"Me gustaría tener mucha sintonía con todo el mundo. En el vestuario no puede haber nadie negativo, tóxico, y el tema médico es importante... todo tiene que encajar. Me gustaría entrar con gente de mi entorno para formar un buen equipo", decía el propio Xavi Hernández recientemente en una entrevista a La Vanguardia. Un 'equipo' en el que encajan a la perfección nombres como el de Carles Puyol.

Xavi es un tipo diferente. Con una personalidad muy marcada y que respira barcelonismo pese a estar a miles de kilómetros de distancia de la Ciudad Condal. Un hombre de carácter y de ideas fijas. "Yo tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión", decía en esa misma entrevista. Se ha quitado los 'complejos' y ya se ve preparado para asumir el desafío que supone dirigir al Barcelona.

El proyecto de Xavi

El técnico tiene claro que para embarcarse en un proyecto este tiene que empezar de cero. Quiere tomar las decisiones, crear algo propio, con su sello de identidad. "No tengo ningún problema. No me escondo ni me retracto. Me gustaría trabajar junto a personas en quienes tengo confianza, con quienes hay lealtad. No puede haber nadie tóxico cerca del vestuario", aviso a navegantes de Xavi.

Él quiere estructurar su vestuario, su Barça. Una estructura de consenso, horizontal, pero que la última palabra recaiga en él. Esto lo tendría con un Víctor Font con el que guarda amistad, confianza y lealtad. Esos valores que ha puesto de relieve. Pero también ya ha comenzado a hablar de futbolistas que le gustaría tener a su disposición y, en materia de fichajes, suenan dos nombres: Jadon Sancho y Serge Gnabry.

Campaña abierta

Su reciente entrevista es solo un paso más para hacer campaña a favor de la candidatura de Víctor Font. De hecho, el propio Xavi ha aprovechado el mensaje de Messi en las redes sociales sobre el ERTE del Barcelona y las críticas a la actual directiva, para continuar con esa campaña.

"¡Muy grandes todos! ¡Enhorabuena! Ejemplares como siempre", se podía leer en el mensaje publicado por Xavi Hernández en la publicación de Leo Messi. Ello después de estas palabras del propio '10' culé sobre Bartomeu y su directiva: "No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos".

Xavi abre campaña y da pasitos adelante respecto a sus rivales. Habrá que esperar quiénes son el resto de candidatos, pero la figura de Víctor Font cobra fuerza con Xavi Hernández a su lado. El de Tarrasa tiene amigos en el vestuario, pesos pesados que avalarían su llegada. El pulso por el trono del Barça ha comenzado.

