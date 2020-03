Sin Wimbledon ni fecha para volver: ¿el final de la guerra entre Rafa Nadal, Federer y Djokovic?

Wimbledon no se jugará en 2020. Era la noticia que se conocía este lunes y que se confirmará este miércoles, tal y como lo ha asegurado Dirk Hordoff, vicepresidente de la Federación alemana y miembro de la directiva de la ATP y la WTA. El All England Club se ha visto obligado a cancelar el tercer Grand Slam de la temporada puesto que no se planteaba su celebración sin público. En la situación actual, es imposible pensar que con las restricciones de vuelos que hay puedan viajar miles de personas.

Cae Wimbledon y como ocurrió con toda la temporada europea de tierra batida, caerá también la de hierba: Stuttgart, Hertogenbosch, Halle, Queen's, Mallorca, Eastbourne y Wimbledon. El 2020 se ha convertido en toda una quimera para la ATP, que verá este miércoles cómo se queda sin uno de sus clásicos, mientras Roland Garros tomó la decisión de forma unilateral de aplazarse y disputarse del 20 de septiembre al 4 de octubre.

La ATP tomó primero la decisión de congelar los puntos de los torneos suspendidos por culpa del coronavirus, empezando por Indian Wells. No estaba previsto que la temporada se reanudara hasta julio -Wimbledon se debía celebrar del 29 de junio al 12 de julio- y ahora con la caída del tercer major del año vuelve a sufrir otro revés. Los tenistas ven peligrar la temporada y el foco se centra en el 'Big Three': Rafa Nadal, Federer y Djokovic.

Logo de Wimbledon Reuters

Los tres vienen protagonizando durante los últimos años la mayor lucha de la historia del tenis y pelean por el título del mejor de todos los tiempos. Federer marca el listón con sus 20 Grand Slams, seguido de Nadal con 19 y Djokovic con 17 -ganó el pasado Open de Australia, el único 'Grande' que se ha jugado hasta ahora este año-.

Con Wimbledon a punto de cancelarse, Roland Garros aplazado por su cuenta y el US Open amenazado por el coronavirus que no deja de extenderse por Nueva York, la guerra entre los tres podría sufrir un final abrupto. Hay que analizar la situación de cada uno y cómo puede afectarles la paralización que ha sufrido esta temporada.

Djokovic, el récord de Federer y Tokio

Novak Djokovic se mantiene en el nº1 del mundo y lo seguirá siendo durante el parón. Se ha congelado el ranking ATP, pero también se ha parado la suma de semanas. El serbio se ha quedado con 282 semanas al frente de la clasificación y no sabe cuando podrá reanudar su caza a Federer, que es el líder con un tiempo récord de 310.

Djokovic se encontraba en un gran estado de forma a sus 32 años (cumple 33 en mayo). Su 2020 se resumía en 18 triunfos, ninguna derrota y tres títulos y apuntaba, además, a los Juegos de Tokio para quitarse su mayor espina. Lo máximo que ha logrado ha sido un bronce en Pekín 2008, mientras que Nadal se llevó el oro aquel año en individual y logró otro en dobles en Río 2016. Federer puede presumir también de haberse colgado una medalla de oro en parejas en Pekín.

Nadal y los 20 Grand Slams

Nadal cumplirá el 3 de junio 34 años. Si bien está a 370 puntos del nº1 del serbio, el tenista español ya ha reconocido en más de una ocasión que su prioridad es alargar su carrera "y por eso no puede ser el objetivo ser número uno". Aún así, esta es la temporada en la que debía igualar a Federer en Grand Slams y seguir alargando su leyenda con un calendario muy marcado (12 fechas) que ahora ha quedado arruinado.

Estos son/eran/serán (¿?) los torneos este año... por ahora aquí estamos #yomequedoencasa



Melbourne ◘

Acapulco ◘

Indian Wells ◘

Monte Carlo ◘

Barcelona ◘

Madrid ◘

Roma ◘

Paris

Londres

...

Tokyo ◘

Nueva York

Shanghai

... #SeguimosConectados pic.twitter.com/oEiBqa7Byp — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 27, 2020

Por su buen momento de forma, Nadal también es uno de los grandes perjudicados del parón. De cara a Tokio, ahora llegará con 35 años. Un año más para sus piernas y más opciones para los tenistas de la nueva era. Con Nadal ya se sabe eso de que no hay nada imposible, pero verle al nivel mostrado en el último año era para muchos, incluido para él, un milagro y ahora lo tendrá más difícil para mantenerlo. Se aleja el nº1, se desplazan los Juegos y tendrá que esperar para igualar a Federer... ¿en Roland Garros?

Nadal y Federer

Federer: ¿una despedida agria?

Lo del suizo tiene que ver más todavía con una cuestión de edad. Este verano cumple 39 años, por lo que a Tokio '2021' llegará a punto de alcanzar la cuarentena. Una edad prohibida en el tenis. Nadie ha ganado un Grand Slam con más de 37 años y dos meses -lo hizo Ken Rosewall- y se le hace más difícil soñar con el oro olímpico, que ya se le escapó en la final de Londres 2012 en su Wimbledon.

Los rumores en torno a Federer ya hablaban de una retirada a lo grande en Tokio este verano. Una despedida a la altura de una carrera histórica. Pero no habrá cita olímpica este año y la vuelta del tenis es toda una incógnita. El suizo tampoco tendrá Wimbledon en 2020. ¿Se irá sin volver a pisar el césped de su pista favorita? ¿Será este parón el final de la batalla más grande de la historia del tenis?

[Más información - La temporada de tenis, en vilo: la ATP, pendiente de un calendario asfixiante y de los Grand Slams]