La temporada de tenis, en vilo: la ATP, pendiente de un calendario asfixiante y de los Grand Slams

El coronavirus está cambiando la manera en que la sociedad ve el mundo, sus relaciones... Todavía no se sabe cuándo la gente podrá volver a su rutina diaria, pero de momento lo más importante es frenar la propagación del virus. Sin embargo, es inevitable echar la vista al futuro, a lo que viene.

En eso no es indiferente el deporte. Los Juegos Olímpicos han sido aplazados al 2021 -sin fecha fija, pero siempre antes de que acabe ese verano-, lo mismo sucede con competiciones tan importantes como la Eurocopa o la Copa América en el mundo del fútbol. Pero todavía existen muchas incógnitas que despejar. Por ejemplo, en el tenis.

La temporada en la ATP se paró justo antes de comenzar a disputarse Indian Wells. Después de la incertidumbre que se vivía en Estados Unidos, se confirmó que tampoco se disputaría el Masters 1000 de Miami. A estos anuncios les siguieron las confirmaciones de la cancelación de torneos como el Mutua Madrid Open o el de Roma.

El cambio de Roland Garros

La campaña de tierra batida por suelo europeo comenzó a tambalearse, mientras los focos se ponían sobre Roland Garros. El segundo Grand Slam del año debía comenzar el próximo 24 de mayo para poner el broche final en la arcilla de París el 7 de junio. Pero la organización del major francés comunicó que había decidido posponerlo a causa del coronavirus.

Roland Garros

"El mundo entero está afectado por la crisis de salud pública relacionada con el Covid-19. Para garantizar la salud y la seguridad de todos los involucrados en la organización del torneo, la Federación Francesa de Tenis ha tomado la decisión de celebrar la edición 2020 de Roland Garros del 20 de septiembre al 4 de octubre de 2020", rezaba el comunicado de la Federación Francesa de Tenis (FFT).

El 'enfado' de Federer

La nueva fecha de la celebración de Roland Garros, del 20 de septiembre al 4 de octubre de 2020, abría nuevos frentes de batalla. El primero es que, si no hay cambios, las fechas fijadas este año para la disputa del US Open van del 31 de agosto al 13 de septiembre. Esto quiere decir que con tan solo una semana de diferencia, las mejores raquetas del mundo pasarán a disputar dos de los Grand Slams.

Lo cierto es que, a priori, parece complicado que el calendario que hay ahora en vigor se mantenga. Igual que es difícil no dar aire a en ese mes de septiembre para que no se pase en tan solo una semana del US Open en Nueva York a Roland Garros en París. Además, tampoco hay que obviar otro torneo que debe disputarse por esas fechas: la Laver Cup -del 25 al 27 de septiembre en Boston-.

Nadal y Federer se abrazan tras la victoria en la Laver Cup David W Cerny Reuters

Este torneo, impulsado por Roger Federer, ya ha emitido un comunicado de que las fechas previstas para su celebración en este 2020 se mantienen. Esto quiere decir que de no variar nada, coincidirá en el tiempo con Roland Garros. Algo que ha causado sorpresa dentro de la organización de la Laver Cup

"Este anuncio ha sido una sorpresa para nosotros y nuestros compañeros de Tennis Australia, la Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA) y la ATP. Esto nos crea muchas preguntas y estamos analizando la situación. En este momento queremos que nuestros seguidores, patrocinadores, medios, staff, voluntarios, jugadores y la gran ciudad de Boston sepan que tenemos la intención de que la Laver Cup se celebre en la fecha ya programada", se podía leer en la nota oficial.

Aún sin fecha de reanudación

La temporada, por el momento, parece paralizada hasta julio. Sería entonces cuando debiera dar comienzo una nueva edición de Wimbledon. El torneo inglés aún no sabe qué pasará, si se podrá jugar en sus fechas tradicionales o si en cambio deberá posponerse como ya ha pasado con Roland Garros. Incluso ya se comienza a hablar de cancelación.

"El AELTC puede confirmar que continúa una evaluación detallada de todos los escenarios para The Championships 2020, incluida la postergación y la cancelación, como resultado del brote de Covid-19", ha remitido la organización del Grand Slam que tiene lugar cada año en el All England Club. El escenario que en ningún caso se contempla es el de jugar sin público.

Logo de Wimbledon Reuters

La incertidumbre de cuándo se celebrará Wimbledon se une a la de no saber el momento en el que se podrá reanudar la temporada de tenis. El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, ha señalado que están "evaluando todas las opciones relacionadas con la preservación y la maximización del calendario en función de varias fechas de regreso para el circuito".

"No hace falta decir que la plena cooperación con los otros órganos rectores es esencial. Estamos en una estrecha discusión con todos los eventos sobre césped y ellos permanecen en el calendario según lo programado en este momento. La realidad es que esta es una situación en rápida evolución y no hay otra opción que tomar esto día a día y semana a semana", ha finalizado Gaudenzi.

