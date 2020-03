El Covid-19 cancela Wimbledon: no se disputará en 2020

El vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, Dirk Hordoff, ha asegurado en el canal de televisión Sky Sports que el torneo de Wimbledon no se celebrará en este 2020 por culpa de la crisis del coronavirus. Las consecuencias de esta pandemia se llevan por delante el mítico torneo ante las dificultades que habría en la organización una vez regrese la normalidad.

Según Hordoff esta decisión ya está tomada y se hará oficial el miércoles de esta semana. Ese día tendrá lugar una reunión en la que se pondrá sobre la mesa la cancelación. "Sería surrealista imaginar que con las restricciones de vuelos que tenemos se pueda celebrar un torneo internacional de tenis al que viajan cientos y miles de personas de todo el mundo", explicó el dirigente alemán.

La cita estaba prevista del 29 de junio al 12 de julio en el mítico All England Club y la decisión está premeditada por el hecho de que no se plantean jugar sin público ni aplazar la fecha de su celebración. Esta sería la primera vez que no se disputa Wimbledon desde 1945, por culpa de la Segunda Guerra Mundial.

Rafa Nadal con Federer en Wimbledon 2019

No es el primer Grand Slam afectado por la crisis del coronavirus. Roland Garros también ha tenido que ver como el torneo de la Copa de los Mosqueteros no se celebrará en las fechas tradicionales. Eso sí, la organización tomó la decisión antes que nadie de recolocar en el calendario su cita y la aplazó al 20 de septiembre.

Una decisión esperada

"Ya se han tomado las decisiones necesarias y Wimbledon decidirá el miércoles su cancelación. No hay duda sobre ello. Es necesario en esta situación", explicaba Hordoff en esa entrevista en Sky Sports donde confirmó la noticia que estaba en el ambiente de la rumorología.

