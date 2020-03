Ecclestone: "Vettel debería retirarse de la F1 o marcharse a McLaren"

Vettel no tiene asegurado su futuro en Ferrari de cara a la temporada 2021 tras su mal papel en 2019. El piloto alemán está a la espera de que comience el curso tras aplazarse varias pruebas debido al coronavirus.

Bernie Ecclestone, exdirector ejecutivo de la Fórmula 1, ha asegurado que el piloto alemán debería retirarse o buscar "alternativas" para 2021.

"Creo que el rendimiento de Sebastian ha sufrido un bajón recientemente con Ferrari y con el nuevo compañero de equipo, Charles Leclerc, cuyo manager es el hijo del presidente de la FIA. Sospecho que no ve a Binotto como el apoyo que necesita en su situación. Por lo tanto, Sebastian debería parar o buscar alternativas para 2021. McLaren, nuevamente con motores Mercedes, podría ser una", dijo en una entrevista en la web de Fórmula 1 F1 Insider.

El coronavirus

"La gestión de la crisis en Australia no funcionó. No hubo una comunicación ordenada hasta que la carrera finalmente se canceló. Esto ha continuado hasta hoy. Creen que saben lo que están haciendo, pero la Fórmula 1 tiene un ADN europeo. No puedes ejecutarla como si fuese fútbol o baloncesto", dijo.

"La gente necesita héroes. Los pilotos de carreras, especialmente los pilotos de Fórmula 1, son en cierto modo astronautas a los que admiras con admiración. Ayrton Senna es el mejor ejemplo. Trajo luz y coraje a la vida incluso a los más pobres de Brasil en su oscuro túnel de existencia. Esto se necesita más que nunca", expresó.

El motor de Ferrari

También habló de la polémica por la supuesta ilegalidad del motor 2019 de Ferrari y la confidencialidad que mantiene la Federación Internacional de Automovilismo (FIA): "O alguien hizo trampa o no. La declaración de la FIA sonaba como a admisión de la culpabilidad de Ferrari. ¿Por qué si no lo habrían aceptado? Los otros equipos ahora tienen que mantenerse duros".

