Fernando Alonso ya piensa en 2022 en el caso de que vuelva a la Fórmula 1

Fernando Alonso es uno de los deportistas más concienciados respecto al no salir de casa debido al confinamiento que ha provocado el coronavirus.

En plena pandemia del Covid-19 que está dejando día tras día muchos contagios y muertes en España, el asturiano ha querido hablar sobre su futuro a corto plazo y no ha cerrado ninguna puerta a pesar de que el Covid-19 pueda dejarle, al menos de cara a 2021, con pocas opciones de regresar a la Fórmula 1. Eso sí, 2022 será otra historia con las regulaciones que la Fórmula 1 ha pospuesto.

Sobre un posible regreso al rally más duro del mundo, está convencido de que, tarde o temprano, llegará, pero aún no sabe si podrá ser en 2021. Al igual que una posible vuelta a la F1 ya mirando más de cara al 2022.

"No sé qué haré con el Dakar. Tengo que pensarlo. He estado en contacto con Glynn (su jefe en el Dakar). Tomaré la decisión después del verano. La Indy ha sido pospuesta y las nuevas reglas de la F1 también, así que tengo que considerarlo todo. Si no es el año que viene –el Dakar–, será dentro de unos años".

El coronavirus

El asturiano ha querido también tener unas palabras para todas esas personas que están sufriendo el Covid-10 y para las que están en casa respetando el confinamiento.

"No es fácil encontrar la motivación para hacer deporte todos los días y estar activos, tampoco se puede hacer mucho movimiento pero ahora mismo importa poco todo. Hay que estar con salud, en casa y cuanto más nos protejamos, antes acabará todo. Ayer se anunciaron nuevas fechas para Indianápolis, pero hasta que no pase esta situación, no hay muchas ganas de correr", comentó.

"Yo tengo la gran suerte de tener un jardín y salir a tomar el aire es un privilegio. Yo la verdad es que los primeros días veía la televisión mucho, pero ahora llevo varios días que tengo la tele apagada casi todo el día porque he ido descubriendo un montón de cosas que tenía que hacer en casa. Esta semana se me ha pasado muy rápido", expresó.

